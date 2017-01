Entregas de títulos de terra garantem segurança jurídica e justiça social a quase 3 mil famílias maranhenses 

Quase três mil famílias têm garantida a posse de sua propriedade, entre terrenos e imóveis, que foram regularizadas por meio do Programa Estadual de Regularização Fundiária. São moradores da zona rural e também urbana, da capital e municípios do interior, que, em alguns casos, aguardavam há mais de 20 anos por essa documentação. A medida garante segurança jurídica e justiça social e tem sido uma das principais ações do Governo do Estado.

Nesta segunda-feira, 23, a ação prossegue beneficiando mais 123 moradores de municípios das regiões do Baixo Parnaíba, Cocais e Baixada Ocidental. A entrega dos títulos será no Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, a partir das 15h30. Na última semana, o programa de Governo concedeu título de propriedade a 280 famílias da Vila Nazaré, povoado de Paço do Lumiar.

Na região metropolitana da capital ou no interior do estado, os esforços das equipes do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma) e da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) trabalham em duas frentes: agindo de acordo com a demanda, recebendo requerimentos dos moradores que procuram os órgãos, munidos dos documentos necessários para dar início ao processo administrativo; e, como no caso especifico do município de Paço do Lumiar e do bairro Cidade Olímpica, ambos na região metropolitana da capital, realizando levantamento das áreas devolutas e enviando equipes para as áreas arrecadadas, realizando o cadastramento dos beneficiários em suas residências.

Para secretária de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina, que tem visitado pessoalmente as comunidades, cadastrar e receber os documentos comprovatórios de posse ultrapassam o cumprimento do trabalho.

“O plano de regularização fundiária é constituído por levantamento socioeconômico de cada ocupante, planta de localização e situação, com respectivos memoriais descritivos, visando contemplar cada morador com a entrega do instrumento de concessão plena de suas casas e terrenos. Nossa equipe tem batido de porta em porta e participado da realização dos sonhos dessas famílias”, explica Flávia Alexandrina.

Para muitas famílias, a regularização é um estímulo a mais para investimento nas propriedades. É o que avalia “Essa ação garante que as famílias de baixa renda da nossa região tenham segurança quanto à titularidade de seus imóveis. Tínhamos casos de muitos idosos que temiam que seus filhos e netos perdessem o teto e que agora estão mais aliviados porque sabem que deixarão algo para seus descendentes”, explica o líder comunitário, Rafael Neves.

Uma das beneficiadas pela ação, a moradora do Residencial Abdalla II, Lazara Privado, avaliou positivamente a visita dos técnicos da Secretaria aos bairros para fazer o cadastramento. “Isso facilita tudo. Estamos muito agradecidos ao Governo do Estado pela oportunidade de finalmente termos esses títulos. Ficamos muito satisfeitos com a concretização desse direito. Esperamos cerca de 20 anos por isso”, disse.

“O governador Flávio Dino promove uma importante mudança na vida destas famílias, que, de fato, passam a ter o direto sobre suas propriedades. É uma ação de grande significado e que será ampliada para atender a demanda de mais pessoas que ainda vivem na insegurança por não terem a situação cartorária de suas propriedades regularizada. É um cenário que a atual gestão está modificando e assim, construindo cidadania”, afirmou o secretário de Agricultura Familiar, Adelmo Soares.

Garantia de direitos

O programa de regularização fundiária do Governo do Estado é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), por meio do Iterma, e já concedeu 1.423 títulos em 65 municípios, alcançando 3.279 famílias da área rural. A zona urbana é atendida com a regularização imobiliária, promovida pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), que já emitiu 1.190 títulos.

Estão em processo para concessão dos títulos imobiliários famílias dos bairros Jardim Mercês, Zumbi dos Palmares e Residenciais Abdalla I e II, em Paço do Lumiar; na capital, moradores da Cidade Operária e integrando a segunda etapa do PAC Rio Anil, as áreas da Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha. A meta da Secid é conceder 15 mil títulos até 2018.

Parcerias

Para que haja efetivação da entrega dos títulos, parcerias e termos de cooperação são firmados entre as comunidades, Governo, a 1º Vara da Fazenda Pública, no caso dos títulos entregues em São Luís, e com a Procuradoria Agrária do Ministério Público em Paço do Lumiar. As prefeituras e associações de moradores, sindicatos, Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e Tribunal de Justiça (TJ) também tem papel essencial dentro do processo de identificação e certificação das propriedades.

Próximas entregas

Na grande ilha serão entregues nos próximos meses, mais 500 títulos de propriedade, completando os primeiros mil dos 15 que ainda estão em processo de regularização. Já em Paço do Lumiar e em outras 24 cidades do estado, a expectativa é que, até 2018, sejam entregues outros 6 mil títulos.

Para a presidente do Iterma, Margareth Mendes, os títulos entregues representam uma garantia perante a Lei. “A partir do recebimento de seus títulos, as famílias passam a ter suas casas valorizadas, podendo vender seus imóveis por meio de financiamentos bancários; ter acesso a programas sociais como o ‘Cheque Minha Casa’, que garantirá 5 mil reais para famílias que precisem reformar ou ampliar suas residências; e garantir o direito de plantar em suas terras, fortalecendo a agricultura familiar e a economia local”, frisou.