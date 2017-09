“Entregamos uma viatura nova a cada 32 horas”, diz Flávio Dino ao chegar à marca de 730 veículos

Continuando os investimentos em Segurança Pública para estimular a cultura de paz, o Governo do Maranhão entregou mais 47 novas viaturas nesta sexta-feira (22). Já são 730 entregues desde 2015.

Em solenidade realizada no Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís, prefeitos, policiais civis e militares e representantes dos municípios receberam das mãos do governador Flávio Dino as chaves das novas viaturas. Os veículos passam a fortalecer o policiamento dos municípios, em complemento às ações de patrulhamento de ruas, combate ao tráfico de drogas e a todo e qualquer crime contra a vida.

“Nós escolhemos investir na segurança pública, essa é uma escolha consciente. No atual cenário que vivemos, temos que otimizar os recursos e escolhemos entre tantas e tantas urgências que Maranhão possui, investir na educação pública e também na segurança”, disse o governador Flávio Dino.

“Chegamos a um número recorde, em 2 anos e 8 meses de governo, entregamos 730 viaturas para as Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Isso equivale a uma viatura nova entregue a cada 32 horas, ou seja, os maranhenses dormem e acordam e o governo já entregou mais uma viatura”, completou o governador.

As novas viaturas servirão também para o Curso de Operações de Sobrevivência em Área Rural (Cosar), braço especializado no combate a quadrilhas de assaltantes de bancos no interior do estado. Todos os novos carros são totalmente adaptados com tração 4×4, aptos a enfrentar todos os tipos de terreno e possuem os mais modernos equipamentos para o uso policial.

“Esse é um reforço considerável para o sistema da segurança pública no interior do estado. Nas últimas duas semanas, tivemos 150 novas viaturas entregues. Hoje foram 47 viaturas; destas, 40 só para a Polícia Civil, número que se soma as outras 100 para a Policia Militar. Cada viatura dessa é uma equipe a mais na rua realizando investigações, prisões, cumprimento de mandados de prisões”, explica o secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela.

O prefeito de Itapecuru, Miguel Lauande, ressaltou a importância de receber as viaturas para o patrulhamento da cidade: “As viaturas chegam para preencher um espaço vazio que existia no município. Essa entrega é de grande importância porque beneficia não só a comunidade, mas também melhora o trabalho das policias”.

Foram investidos R$ 18,4 milhões na compra das novas viaturas que atenderão os municípios de Açailândia, Alcântara, Alto Parnaíba, Araioses, Bacabal, Balsas, Barra do Corda, Barreirinhas, Brejo, , Carolina, Caxias, Chapadinha, Codó, Colinas, Cururupu, Governador Archer, Governador Nunes Freire, Humberto de Campos, Imperatriz, Itaipava do Grajaú, Itapecuru Mirim, João Lisboa, Matinha, Morros, Paulo Ramos, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Rosário, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Quitéria do Maranhão, São Bento, São João do Sóter, São João dos Patos, São Pedro dos Crentes, Timon, Tutóia, Vargem Grande, Viana, Zé Doca, e duas para o Cosar.