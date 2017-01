Entenda o acordo realizado pelo Procon com produtora do evento ‘Réveillon da Península’

Após reclamações dos consumidores, o Instituto de Proteção e Defesa ao Consumidor do Maranhão (Procon/MA) realizou acordo com a produtora ‘J Produções’, promotora do evento ‘Réveillon da Península’. O objetivo do acordo é assegurar o pleno direito dos consumidores e beneficiar aqueles que se sentiram lesados durante o evento.

Dessa forma, os consumidores podem escolher entre duas opções para terem seus direitos efetivados. A primeira delas é solicitar junto à produtora o reembolso integral do valor pago pelos serviços de Open food e Open bar. Vale esclarecer que esse valor não representa o preço total do ingresso, visto que inclui, também, uma quantia referente ao acesso do evento.

Supondo que o valor do ingresso custa R$ 100,00 reais, R$ 30,00 reais se referem ao valor do acesso ao evento e R$ 70,00 dos serviços adicionais (Open Bar e Open Food). Assim, o reembolso seria apenas de R$ 70,00, dos serviços adicionais.

A segunda opção para o consumidor é o desconto de 50% no ingresso do evento Pré-Carnaval do Bloco Devassa, organizado pela mesma produtora. O abatimento também é válido para ingressos de meia-entrada. Em ambas as alternativas, para ter acesso ao abatimento do preço ou a restituição proporcional do valor, basta que o consumidor comprove a contratação do serviço em comento.

Segundo as denúncias e vídeos que foram compartilhados na internet, o evento prometeu o serviço de ‘Open Food’ de salgados, modalidade de festa a qual o consumidor paga uma quantia fixa por sua entrada, garantindo livre consumação das comidas oferecidas. Entretanto, a organização não cumpriu com o prometido em sua totalidade, causando demora na reposição das comidas.

O Procon iniciou investigação e buscou esclarecimentos junto à empresa ‘J Produções’, responsável pela festa, que explicou a situação relativa à falta de salgados ocasionada por um curto circuito em duas fritadeiras na área da produção, o que acabou atrasando a reposição de salgados em um dos pontos do evento e gerando insatisfação dos consumidores. Os representantes da empresa ainda alegaram que, como se tratava de uma data festiva na qual praticamente todos os fornecedores de São Luís estavam ocupados, o problema não pôde ser resolvido com a urgência necessária.

Para o presidente do Procon, Duarte Júnior, realizar o acordo é uma solução harmoniosa e que beneficia os consumidores que se sentiram lesados. “Com esse acordo conseguimos dar uma resposta rápida e efetiva a essas reclamações trazidas pelos consumidores, bem como garantir uma plena harmonia das relações de consumo com a solução do problema. Além disso, tal medida não inibe que os consumidores ingressem com ações judiciais pleiteando indenização por danos morais e materiais”, pontuou o presidente.

O presidente do Procon informa ainda que os consumidores que se sentiram lesados devem formalizar denúncia através do aplicativo Procon Maranhão ou em uma das unidades físicas de atendimento.