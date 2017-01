Encontro de secretários municipais debaterá fortalecimento do esporte e lazer no Maranhão

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), promove, na sexta-feira (20) e sábado (21), em São Luís, o Encontro Estadual de Secretários e Gestores Municipais do Esporte e Lazer do Maranhão. A abertura será na sexta-feira, às 8h30, no auditório do Palácio Henrique de La Rocque, no bairro do Calhau. O evento vai debater ações que contemplam o fortalecimento e desenvolvimento da prática esportiva no estado.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, o evento é um momento para ouvir os que coordenam a execução das políticas de esporte e lazer nos municípios. “Queremos, com o encontro, manter um diálogo permanente com os municípios, através dos novos gestores, compartilhar informações sobre as ações e projetos realizados pela Sedel nos últimos dois anos, assim como a implantação das políticas do esporte e lazer no Maranhão”, explicou.

O Encontro terá a participação do governador Flávio Dino, do ex-jogador de futebol Roberto Dinamite e de representantes do Ministério do Esporte. Na programação, palestras sobre os programas e ações do Governo do Estado para o esporte e lazer este ano, projetos do Ministério do Esporte voltados para estados e municípios, balanço, avanços, novo regulamento dos Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) e esclarecimentos sobre a elaboração de projetos e captação de recursos pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

“Com esse encontro vamos incentivar a participação dos municípios nos JEMs, maior competição estudantil do estado; o desenvolvimento de projetos sociais que possam ser contemplados pela Lei de Incentivo, possibilitando a criação de novas ações que venham beneficiar os maranhenses e fortalecer o exercício da cidadania de todos pelo esporte”, ressaltou o secretário Márcio Jardim.