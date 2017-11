Encontro de Gestores Regionais gera novos investimentos e aproxima Governo e prefeituras

Os Encontros de Gestores Regionais de Governo que estão sendo feitos no Maranhão têm aproximado cada vez mais Estado e municípios. Além disso, os próprios gestores vêm conhecendo mais sobre o que está sendo feito em todo o Maranhão. “É de muitíssima importância porque junta todos os gestores falando a mesma língua e trocando ideias”, resume Roseane Lobo, gestora da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão (Agerp).

Roseana foi uma das participantes da 5ª edição do Encontro, em Codó, nesta quinta-feira (09). “Só faz a gente crescer dentro do nosso trabalho. Também é muito importante para o Governo saber como está desenvolvendo as ações no interior do Maranhão, na ponta, com a gente que é responsável por essas ações”, acrescenta.

Os gestores são os responsáveis pelas obras executadas pelo Governo do Maranhão nas mais diferentes cidades do Estado.

O Encontro é feito para reunir, informar e capacitar a gestão pública. O evento é promovido nas 19 regionais, alcançando todos os municípios maranhenses. Cada encontro discute as necessidades de cada setor para, então, elaborar ações concretas.

“É uma ocasião em que podemos conversar sobre ações do governo com os que estão na ponta, com os responsáveis diretos pela execução das obras”, diz o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, que conduziu o evento em Codó.

O encontro desta quinta-feira reuniu seis municípios: Codó, Alto Alegre, Timbiras, Coroatá, Peritoró e São Mateus.

Momento singular

Alayna Rocha, diretora do Hospital Geral de Peritoró, avalia que o encontro é “um momento singular para quem está à frente das instituições”. De acordo com ela, o evento permite conhecer um resumo do que tem sido feito pelo Governo do Estado.

“Nesta reunião, a gente vê toda amplitude, o global, o geral. Muito já se fez e muito tem para fazer. Apesar da crise nacional, o governador Flávio Dino tem conduzido da melhor forma possível. Ele tem feito o que nenhum outro governador havia feito. Um governo voltado para as classes menos favorecidas”, acrescenta Alayna.

Para Ribamar Oliveira, gestor regional de Saúde, trata-se de “uma experiência única, porque cada um vai ter mais proximidade, só vai contribuir para melhorar a região”.

Jerry destaca, ainda, os esforços liderados pelos gestores regionais e a importância da parceria com os municípios. “A gente tem procurado em todas as regiões do Estado aproximar os gestores regionais das gestões municipais.”

O secretário diz que uma das características da gestão Flávio Dino é que “temos feito da palavra ‘parceria’ não um conceito demagógico, e sim um conceito concreto, de ações e recursos para que em tempos de crise possamos obter melhores resultados”.