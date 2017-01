Encontro de gestores do Esporte possibilita ampliar ações nos municípios maranhenses

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Sedel), realizou, no fim de semana, em São Luís, o Encontro Estadual de Capacitação de Secretários e Gestores Municipais do Esporte e Lazer do Maranhão. Durante o evento, os gestores receberam informações sobre os programas e ações do Governo para a pasta do esporte em 2017, incluindo os Jogos Escolares Maranhenses (JEMs), projetos do Ministério do Esporte e Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Durante o encontro, o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, falou sobre as ações que a Sedel promove com o intuito de ampliar o acesso ao esporte em todo o Maranhão. “O projeto ‘Mais Lazer para Todos’ viajou 14 municípios e beneficiou 20 mil pessoas. Já a ‘Caravana Mais Esporte e Lazer’ contemplou 75 mil pessoas em 45 municípios. Queremos, neste ano, superar todas as metas alcançadas em 2016 e, assim, continuar levando cidadania aos maranhenses por meio do esporte”, destacou Márcio Jardim.

A secretária-adjunta de Esporte Educacional da Sedel, Joslea Rodrigues, mostrou aos gestores municipais o balanço, os avanços e o novo regulamento dos JEMs. “A Sedel busca envolver mais de 110 municípios, em todas as modalidades dos jogos, bem como investir ainda mais em cursos de formação e capacitação de técnicos e árbitros, fortalecer o apoio aos municípios sedes das etapas regionais; acompanhar e orientar a realização dos jogos municipais”, disse Joslea no encontro.

No evento, os gestores puderam conhecer de perto os projetos do Ministério do Esporte voltados para estados e municípios. O representante técnico do Ministério, Jonathan Estrela, apresentou e esclareceu dúvidas sobre os editais e o preenchimento dos projetos técnicos que visam a implantação e o desenvolvimento de núcleos de esporte recreativo e de lazer. “Esse encontro proporcionou ao Ministério do Esporte explanar sobre o conhecimento de projetos, bem como os caminhos e os instrumentos para levar as ações para os municípios ou instituições. A Sedel está de parabéns pela iniciativa de promover um encontro desse porte, com gestores de diversos municípios do estado”, enfatizou Jonathan Estrela.

Ainda na capacitação, o secretário-adjunto de Esporte Incentivado, Leonardo Cordeiro, tirou as dúvidas dos gestores quanto a elaboração de projetos e captação de recursos pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. “Estamos dando todo esse suporte, porque nosso objetivo é incentivar o desenvolvimento de projetos sociais que possam ser contemplados pela Lei de Incentivo, possibilitando a criação de novas ações que venham beneficiar os maranhenses e fortalecer o exercício da cidadania de todos pelo esporte”, afirmou o secretário-adjunto.