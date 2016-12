Encerramento de programação natalina reúne famílias na tradicional cantata

A Cantata Natalina já é um evento consagrado tanto para o público quanto para quem se apresenta. A noite de quinta-feira (22), que também marcou a 17ª edição da cantata, concedeu uma beleza singular na escadaria da igreja da Sé, localizada na Praça Dom Pedro II, no Centro de São Luís.

A noite da segunda edição do ‘Natal de Todos’ iniciou com as apresentações dos corais infantis: Paz e Bem, Canto dos Kairós, São Joãozinho e Angellus Vox. Os corais fizeram uma apresentação única, onde reunidos e sob a orientação de seus regentes foram encantando a todos os presentes no local.

Nesta mesma configuração de alternância entre os regentes, os corais adultos que se apresentarem foram: Madrigal Santa Cecília, São João, Art Encanto, Shalom e Coral da UFMA. Os corais trouxeram um repertório repleto de clássicos do Natal como ‘Adeste Fideles’, de Assis Valente, ‘Noite Feliz’, de Franz Grűber e outras mais.

As apresentações solos também emocionaram o público que vibrava e interagia com os artistas. A solista Elayne Cristina apresentou o solo ‘O Holy Night’ de Placide Cappeau e, junto com o solista Alessandro Batista e os corais adultos todos cantaram numa só voz a canção ‘Noite Feliz’, trazendo brilho e encanto para o encerramento das festas de Natal do Governo do Maranhão.

Para seu Álvaro Azavedo, 60 anos, a cantata sempre traz paz e alegria: “Sinto-me bastante contente quando venho ver os corais. Sempre acompanhado pela minha família, é um momento muito aguardado por mim durante o ano todo. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um ano novo bem melhor do que este que está acabando”, finaliza.