Empresa assina escritura para instalação de empreendimento de R$ 80 milhões no Maranhão

Com um investimento na ordem de R$ 80 milhões, a empresa paranaense Multitrans assinou, na última sexta-feira (27), a escritura do terreno no novo Distrito Industrial de São Luís, onde será construída uma fábrica de ração, armazenagem e unidade de fertilizantes.

São previstos 300 empregos diretos e indiretos. As obras devem ser iniciadas em agosto deste ano e este será um dos primeiros empreendimentos a operar no novo distrito.

A implantação da empresa, realizada por meio de tratativas junto à Secretaria de Indústria e Comércio (Seinc), faz parte da política de atração e expansão de negócios no estado, que visam a geração de emprego, renda e desenvolvimento do Maranhão.

Mais investimentos

Recentemente, as empresas Raízen e Terminais Marítimos de Pernambuco (Tempe), assinaram escritura de terrenos para a instalação de terminais de armazenamento de líquidos que serão construídos na área industrial de São Luís. Juntos, somam R$ 300 milhões, com estimativa de geração de 280 empregos diretos.

“As assinaturas dessas empresas são reflexo e resultados nas políticas que estão sendo trabalhadas pelo Governo Flávio Dino. Temos buscado atrair novos investimentos, tendo em vista ampliar o setor produtivo, abrindo oportunidades para os maranhenses”, ressaltou o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo.

O secretário ponderou que foram realizadas uma série de discussões, a fim de que o grupo assegure a contratação de mão de obra e de empresas locais, durante a execução das obras e operação do terminal. Além de contrapartidas, como participação no Programa ‘Maranhão Mais Produtivo’ e ‘Escola Digna’, que substitui escolas de taipa por estruturas de alvenaria.

Além das ações de Governo, outro atrativo está relacionado às facilidades de logística de distribuição encontradas no Maranhão e atreladas ao Porto do Itaqui, que facilitam a internação dos granéis líquidos em todo território brasileiro por meio de rodovias e pelas ferrovias Transnordestina, Estrada de Ferro Carajás e Ferrovia Norte Sul e a utilização de tecnologia de transbordo de navios, complementando a cadeia logística.