Empresa apresenta pré-projeto de instalação no Maranhão com geração de 300 empregos diretos e indiretos 

A Multitrans, empresa paranaense de fertilizantes e de produção de ração apresentou, na segunda-feira (9), na Secretaria de Indústria e Comércio (Seinc), o pré-projeto para a implantação de uma fábrica no novo Distrito Industrial de São Luís. Com isso, a empresa estará apta a assinar, nos próximos dias, a escritura do terreno, que contará com uma área de 80 mil m² e investimentos de R$ 80 milhões. Além disso, há previsão de que 300 empregos diretos e indiretos sejam gerados.

Segundo o secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, a previsão é que as instalações fiquem prontas até agosto de 2017 e a empresa será um dos primeiros empreendimentos a iniciar suas atividades no novo distrito industrial.

“O Governo do Estado está empenhado em atrair empresas que possam fomentar nossa economia, abrindo oportunidades para os maranhenses e desenvolvendo o setor produtivo local. A chegada de mais um empreendimento forte vai reafirmar o propósito do governador Flávio Dino em solidificar a economia local mesmo em momentos de dificuldade financeira”, destacou o secretário.