EMAP entrega nova van para garantir acessibilidade na Ponta da Espera

A Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) entregou nesta semana uma nova van adaptada para transporte de pessoas com mobilidade reduzida no trajeto entre o terminal e o embarque no ferryboat. O veículo, equipado com plataforma móvel, foi aprovado por dona Maria Celina Gomes Ribeiro, de 57 anos, que viajava, nesta , 21, de volta para casa, em São Bento, depois de sido submetida a uma cirurgia de retirada da vesícula biliar. “Achei muito bom, ficou ótimo!”, ela disse, enquanto era instalada na van.

No comando dos botões, quem estava era o motorista Pedro Prado, que já é bem conhecido de dona Maria Celina. Ele guia e auxilia as pessoas que necessitam desse tipo de transporte desde 2016, quando a primeira van foi posta em atividade. Pedro foi treinado para operar o novo veículo e afirma que ficou ainda melhor tornar a viagem dessas pessoas mais tranquila. “Estamos trabalhando para tornar os nossos terminais acessíveis a todas as pessoas. O próximo passo será a instalação de piso táctil e o melhoramento de nossas rampas, entre outras adequações”, afirma o gerente de Terminais Externos da EMAP, Glauco Vaz.

Segurança

No mesmo dia do embarque de dona Maria Celina a obra de construção da Unidade de Acesso e Segurança do Terminal da Ponta da Espera avançou com a instalação da nova cobertura metálica do prédio da Receita Estadual. Para garantir a segurança dos usuários durante o serviço, o acesso à Ponta da Espera foi temporariamente redirecionado.

Além da nova cobertura, a obra inclui a construção da unidade de Segurança Pública, que será utilizada pela Polícia Militar no controle de acesso de pessoas e veículos ao terminal, e demais melhorias, como pavimentação do entorno, estacionamento e pórtico.

Com mais de metade dos serviços concluídos, a obra – realizada com investimento próprio da EMAP, no valor de R$ 1,3 milhão – deve ser entregue em outubro. “Como se trata de um importante terminal de passageiros, por onde circulam 1,7 milhão de pessoas por ano, é necessário um controle rigoroso de entrada e saída. Por isso estamos realizando essa obra, que proporcionará mais segurança aos usuários”, explica Glauco Vaz.