Em sete meses, Hospital Regional de Bacabal atende quase 35 mil pessoas

O Hospital Regional Dra. Laura Vasconcelos, em Bacabal, atendeu 34.441 pessoas entre setembro de 2016, quando foi inaugurado pelo Governo do Maranhão, até março deste ano, resultando em uma média de 4.920 pacientes atendidos por mês. Reunindo serviços de alto complexidade e de urgência e emergência, o hospital tem como especialidades as clínicas médica, cirúrgica e ortopédica.

Serviços de enfermagem, nutrição, fisioterapia e psicologia também são prestados na unidade hospitalar. O Hospital Regional de Bacabal conta, ainda, com um total de 65 leitos para cirurgia geral, ortopédica-traumatológica, clínica geral, estabilização, observação e Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Mais de 300 profissionais compõem a equipe do hospital. Além de Bacabal, o hospital atende a população de mais dez cidades vizinhas: São Luís Gonzaga do Maranhão, Lago da Pedra, Conceição do Lago Açu, Lago dos Rodrigues, Lago Verde, Vitorino Freire, Bom Lugar, Olho d’Água das Cunhas, Brejo de Areia e Pio XII.

Exames Também já foram realizados 151.174 exames no Hospital Dra. Laura Vasconcelos, com média de 21.596 exames por mês. A unidade hospitalar conta com equipamentos de ultrassonografia, radiologia, tomografia, eletrocardiograma e agência transfusional. Beneficiários Desde que foi entregue pela atual gestão, o Hospital Regional de Bacabal tem beneficiado muitas pessoas, como a aposentada Lindalva Bezerra: “Moro nesse bairro há muitos anos e agora, com esse hospital, melhorou muito”. O radialista Jota Parma destaca a capacidade de atendimento do hospital: “Essa unidade hospitalar tem uma estrutura física que serve de polo de atendimento não só para Bacabal, mas para toda a região. Estamos de parabéns”.

Investimentos

Construído pelo Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital Dra. Laura Vasconcelos requer um investimento mensal da ordem de R$ 3 milhões. De acordo com o secretário de Saúde, Carlos Lula, a unidade hospitalar é parte das ações do atual governo para reparar anos de descaso com a saúde pública: “Por conta de uma herança histórica, a população maranhense é carente de um atendimento de qualidade”. “Esse cenário vem sendo alterado pela gestão do governador Flávio Dino, que se esforça para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado para a população”, afirma o secretário.