Em reunião com prefeito, governador Flávio Dino garante novos investimentos para Ribeirãozinho

O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta quarta-feira (11), o prefeito de Ribeirãozinho, Geraldo Braga, município localizado na região tocantina. Em reunião, no Palácio dos Leões, eles trataram sobre novos investimentos do Governo do Estado na cidade.

De acordo com Geraldo Braga, a reunião buscava resolutividade para os dois principais problemas enfrentados pelo município: abastecimento de água e saúde. Ambos os pleitos foram atendidos pelo governador Flávio Dino.

“Queremos ampliar o atendimento do nosso hospital municipal e melhorar o abastecimento com a perfuração de poços. Desde o início do mandato temos recebido um apoio muito grande do Governo, e só temos a agradecer essa parceria”, afirmou o prefeito.

Para o deputado estadual Marco Aurélio, as parcerias firmadas na reunião de hoje complementam e diversificam as ações da esfera estadual no município.

“Essa parceria com o Governo do Maranhão dá condições melhores para resolver os problemas da cidade. O apoio para a saúde, por exemplo, com novos equipamentos, vai permitir um alcance maior no município. Ficamos extremamente felizes que essas solicitações sejam atendidas pelo governador Flávio Dino”, comemorou.

O município de Ribeirãozinho já foi contemplado com os programas Mais Asfalto, Escola Digna, com a reconstrução da escola Vicente Yânez Pinzon, entregas de ambulância e viatura, além da implantação da Unidade Vocacional do IEMA, voltada para a ampliação da cadeia produtiva do couro, preparando a mão de obra e gerando empregos.

A reunião também foi acompanhada pelo secretário de Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), Ednaldo Neves, e o presidente da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense (Agemsul), Frederico Ângelo.