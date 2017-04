Em reunião com prefeito, Flávio Dino anuncia investimentos para Senador Alexandre Costa

O governador Flávio Dino segue discutindo, com os gestores municipais, soluções para os problemas das cidades maranhenses. Na manhã desta segunda-feira (17), ele recebeu o prefeito de Senador Alexandre Costa, Dr. Orlando, no Palácio dos Leões, para tratar da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Nos próximos meses o município receberá melhorias na saúde e infraestrutura.

A reunião integra a política do Governo do Maranhão de diálogo com as gestões municipais com o objetivo de mapear os principais problemas de cada região e implementar políticas públicas específicas para cada município.

Como parte desse apoio às Prefeituras, o governador Flávio Dino entregou uma ambulância para Senador Alexandre Costa nesta segunda-feira. “Programa só se encerrará quando todos os municípios forem atendidos”, garantiu o governador, que entregará pelo menos um veículo – equipado com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA) – para cada um dos 217 municípios maranhenses.

Para o prefeito Dr. Orlando, Senador Alexandre Costa finalmente vai ter a oportunidade de ser enxergada por um governador. “Nossa cidade está com muitas carências”, disse, ressaltando que a reunião com Flávio Dino foi muito proveitosa e muitos benefícios do Governo do Estado serão enviados para o município.

Além da ambulância, o prefeito destacou que, no âmbito da infraestrutura, a cidade será contemplada com o programa ‘Mais Asfalto’ e com a construção e reforma de praças. “Tem também o hospital municipal, que na verdade é uma unidade mista e, com a ajuda do Governo, vamos reformar e ampliar”, completou Dr. Orlando.

Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, além de vereadores e auxiliares da Prefeitura de Senador Alexandre Costa.