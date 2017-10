Em palestra sobre Constituição promovida em Imperatriz, Flávio Dino ressalta desenvolvimento e justiça social

O governador Flávio Dino participou, na noite de quinta-feira (05), do II Seminário Jurídico GEDIMA, realizado em Imperatriz. Na ocasião o governador ministrou uma palestra sobre constitucionalismo. O evento contou, também, com a presença do presidente do Procon/MA e do VIVA, Duarte Jr.

Organizado por acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o evento aconteceu nos dias 04 e 05 de outubro e debateu o tema “Direito e Desenvolvimento”. Durante o seminário, foram discutidos assuntos sobre economia, cultura, política e aspectos sociais.

O governador disse se sentir honrado pelo convite dos estudantes para participar como palestrante do Seminário Jurídico: “Fico muito feliz em atender a esse convite honroso dos alunos e professores para conversar um pouco sobre essa experiência constitucional do Estado Democrático de Direito pós 1988”.

Flávio Dino, que também já exerceu a função de juiz federal e professor do curso de Direito da UFMA, falou sobre sua experiência e abordou temas relacionados à Constituição Brasileira de 1988.

“Nada mais oportuno que um simpósio jurídico na celebração do aniversário da promulgação da Constituição e ilustrar suas inúmeras virtudes. Mas, ao mesmo tempo, mostrar os problemas práticos que nós enfrentamos hoje no Brasil, para que mediante essa reflexão, possamos contribuir um caminho para que essa trajetória política e jurídica do País retorne ao curso correto, de desenvolvimento e justiça social”, ressaltou o governador.

A organização do evento agradeceu ao governador Flávio Dino e ao presidente do Procon/MA, Duarte Jr, por terem aceito o convite para ministrar a palestra no Seminário Jurídico e enriquecer o evento promovendo uma análise prática entre desenvolvimento, direito e política.

GEDIMA

O Gedima é um grupo de estudos em Direito Internacional do Maranhão, composto por estudantes da UFMA, que promovem atividades de ensino e pesquisa nas áreas do direito internacional, direito ambiental e direitos humanos, visando preparar esses universitários para a docência, mestrado e doutorado, bem como para atuação no mercado de trabalho como profissionais de excelência.