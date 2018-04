Em Olho D’Água das Cunhãs, Flávio Dino vistoria asfalto que já melhorou vendas e comércio

Mais Asfalto e mais lazer. Foi o que levou o governador Flávio Dino à população de Olho D´Água das Cunhãs nesta sexta-feira (20). Ele vistoriou as obras de 4,3 quilômetros de pavimentação pelo Programa Mais Asfalto, do Governo do Estado. As obras trazem melhoria na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico da cidade, além de garantir mais condições de mobilidade urbana.

“Não tinha rua, não tinha estrada, era só pedra e buraco. O pessoal frequenta mais aqui graças a Deus. O asfalto tá grosso, não tá afundando pneu de moto, nem nada”, contou o vendedor de peixes Galdivan Matos, que trabalha na cidade há dez anos e viu as vendas subirem com o novo asfalto.

“As ruas eram só buracos, e agora tá tudo normal, tá passando beleza, as ruas principais e bairros, tá tudo bom”, disse o mototaxista Renato da Conceição.

A ação em parceria com a prefeitura inclui terraplanagem, recapeamento e pavimentação. Para as obras, o Governo do Estado investiu mais de R$ 1,6 milhão.

“É uma grande alegria poder estar aqui já vendo resultado desse trabalho. Essa implementação é importante para a atividade empresarial, para os moradores”, afirmou o governador Flávio Dino.

Lazer

Ainda em de Olho D´água das Cunhãs, foi assinado convênio pelo governador para construção de um calçadão na Rua Marcos Passos, atendendo ao pedido dos moradores e da prefeitura da cidade. A obra vai garantir lazer e práticas de atividades físicas, além de melhorar a qualidade de vida da população. O investimento nessa obra é de mais de R$ 1 milhão.

“Todos esses recursos foram ajuda do Governo. O governador trouxe o Mais Asfalto, vai dar esse calçadão que a gente tanto esperava e está trazendo várias outras coisas”, diz Rodrigo Oliveira, prefeito de Olho D’Água das Cunhãs.

Flávio Dino também recebeu o título de cidadão olhodaguense.

Programa Mais Asfalto

De 2015 até agora foram mais de 2.500 quilômetros de ruas e avenidas atendidas pelo programa em todo o Estado, melhorando a malha viária e possibilitando um tráfego mais seguro nas cidades maranhenses.