Em Loreto, Flávio Dino firma parceria para reformar e equipar hospital da cidade

O governador Flávio Dino esteve em Loreto nesta sexta-feira (06) e firmou um convênio para reformar e equipar o Hospital Municipal Manu Costa, além de levar obras do Mais Asfalto à cidade. Ele ainda anunciou a construção de uma praça e se comprometeu em ajudar a melhorar o abastecimento de água no município.

Nesta primeira etapa, o Mais Asfalto investiu R$ 1 milhão em pavimentação de ruas de Loreto. Flávio anunciou que outros R$ 500 mil também serão investidos em asfalto.

A professora Lucirene Deodata de Souza trabalha na avenida Coronel Manuel Santana, que recebeu o Mais Asfalto: “Aqui tinha bastante buraco, era bem profundo, e agora vai melhorar muito”.

O lavrador Genivaldo Ribeiro Guerra afirmou que a avenida “está 100% porque agora entra menos poeira em casa”.

Vencendo a crise

“Aqui em Loreto, já estamos melhorando o serviço de saúde da cidade, com a entrega da ambulância [anteriormente] e a reforma do hospital, garantindo os equipamentos emergencialmente. Temos Escolas Dignas destinadas ao município, o Mais Asfalto já começou, falei sobre o problema da água e conseguimos recursos para fazer os investimentos, inclusive aqui na cidade”, disse o governador.

Flávio Dino também foi procurado por um grupo de estudantes, que pediram ar-condicionado para as escolas. Ele se comprometeu em providenciar 20 equipamentos para os alunos. “São agendas que sinalizam o que buscamos: ajudar os prefeitos, os municípios e o povo. E mostrar que, apesar da crise, o Brasil é maior que ela; apesar da crise, o Maranhão é maior que ela”, acrescentou o governador.

“Com esse espírito de coragem é que estamos conseguindo vencer essa página difícil. A economia já começou a crescer, e, com isso, ano que vem teremos melhores investimentos para a população.”

O prefeito Marfran Bringel ressaltou que “vivemos um momento difícil, mas vejo na pessoa do governador empenho e vontade de ajudar, com asfalto, equipamentos de hospital, praça e outras coisas”.

Flávio Dino também visitou a AgroLoreto e o estande da escola técnica do SUS, uma parceria com o Governo do Estado.