Representantes dos povos indígenas da região centro-sul visitaram, nesta quarta-feira (30), o Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto, em Imperatriz. A unidade vai ser transformada em referência no diagnóstico e tratamento de câncer da população indígena e atenderá, por exemplo, as etnias Canela, Krikati, Guajajara, Gavião e Timbira.

A iniciativa do governador Flávio Dino, que une esforços para transformar o hospital em referência no diagnóstico e tratamento de câncer população indígena do centro-sul do Maranhão e os investimentos na Saúde foram ressaltados pelo líder indígena Edilson CryhcryhKrikati, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena no Maranhão (Condisi-MA), em visita à unidade de saúde.

“Agradeço o esforço do governador Flávio Dino pela coragem de adotar investimentos significativos na região de saúde. Acho que nunca teve uma obra tão importante na área da saúde indígena e não indígena na região Sul do Maranhão”, comemorou Edilson Krikati.

O hospital já iniciou a implantação do primeiro Núcleo Estadual para Diagnóstico Precoce de Câncer. Neste trimestre, o início da oferta de cirurgia plástica reconstrutora de mama e a implantação da quimioterapia, com capacidade para cerca de 800 procedimentos por mês, segundo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, demostra o estado de vigilância do Governo em identificar as necessidades de cada região.

“Cada vez mais vigilantes, otimizamos os recursos para atender bem o os usuários da rede SUS. Por isso, também, vamos poder identificar, diagnosticar e tratar os casos de câncer entre os povos indígenas, transformando o Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto no primeiro hospital especializado em saúde indígena”, ressaltou Carlos Lula.

Os representantes dos povos indígenas visitaram toda a estrutura física da unidade. Eles apresentaram sugestões para torná-la o mais aprazível possível para receber os pacientes oriundos das comunidades, com atendimento voltado para atenção à saúde dos povos indígenas.

A coordenadora do Instituto Gerir, que administra Hospital Macrorregional Dra. Ruth Noleto, em Imperatriz, Silmara Sant´Ana, ressaltou o pioneirismo do projeto no que diz respeito à prevenção e tratamento das doenças oncológicas. “O Hospital vai atender a cinco comunidades indígenas, situadas na Região Tocantina, são elas Canela, Krikati, Guajajara, Gavião e Timbira, e o projeto inclui também a ambientação para esses pacientes”, disse.

Durante a reunião, foi definida a prioridade do controle dos cânceres de maior incidência na região: colo de útero, pele, mama e próstata. O programa será dividido em duas etapas. Na primeira haverá uma unidade móvel para o deslocamento dos agentes até as comunidades, orientando sobre a importância de realizar exames como o papanicolau para as mulheres e o PSA para os homens, e sobre a vacina do HPV para os adolescentes. Outro foco do programa é promover a rapidez no resultado dos exames, para que em, até no máximo 15 dias, eles sejam conhecidos acelerando o tratamento, caso seja necessário.

Também estiveram presentes os diretores Clínico do Hospital, Gumercindo Filho; e administrativo, Felype Hanns; o chefe da Casa de Saúde do Índio de Imperatriz (CASAI), Francisco de Barros, e as representantes da Associação de amparo aos Pacientes de Câncer da Região Tocantina, Géria Márcia de Maura Soares e Maria Nilce Alves Silva.

Macrorregional

A oncologia do Hospital Macrorregional Drª Ruth Noleto está sendo completamente reestruturada. A unidade vai contar com o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), em que vai constar toda parte de ambulatório com os especialistas: cirurgião oncológico, cirurgião plástico, oncologista clínico, cirurgião cabeça e pescoço, todas as diversas áreas.

O primeiro Núcleo Estadual para Diagnóstico Precoce de Câncer, com biópsias de mama, próstata, pele, colo uterino e fígado, trará mais agilidade para o tratamento dos casos positivos para câncer.