Em Imperatriz, Governo anuncia reforço emergencial nas áreas de Saúde e Infraestrutura

Por meio das Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Infraestrutura (Sinfra), o Governo do Maranhão anunciou em coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Vereadores de Imperatriz, nesta -feira (11), as novas ações de saúde e estruturantes que integram o pacote de medidas que já vem sendo desenvolvido pelo Governo na Região Tocantina. A coletiva com os secretários de Saúde, Carlos Lula, e Clayton Noleto, de Infraestrutura, no município Imperatriz, foi um desdobramento da reunião realizada no início desta semana no Palácio dos Leões, quando o governador Flávio Dino recebeu uma comitiva de vereadores de Imperatriz, e, na oportunidade, definiu as novas intervenções do Estado na região.

Um aporte financeiro de R$ 500 mil, o início do serviço de oncologia pediátrica e a realização de um mutirão de cirurgias ortopédicas para atender uma antiga demanda reprimida estão entre as novas ações de fortalecimento da saúde em Imperatriz. Na oportunidade, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, pontuou o recente corte dos recursos federais destinados a diversos procedimentos realizados pelo SUS e reforçou a parceria que o Estado tem estabelecido com o município pelo avanço da rede de saúde em Imperatriz.

“Com os recentes cortes federais, agora, a saúde de Imperatriz passa a perder um milhão de reais por mês. Como ajuda emergencial, estamos aqui para dizer que mesmo já está na conta da Secretaria Municipal de Saúde um auxílio emergencial do Governo do Estado no valor de R$ 500 mil; em um cenário de crise e de dificuldade, temos que dar as mãos porque o sistema de saúde é um só”, destacou.

Carlos Lula também fez um balanço da agenda de ações positivas que a atual gestão tem realizado em Imperatriz, apresentando os valores investidos na saúde, por meio da construção e melhorias nas unidades e dos valores mensais de manutenção desses espaços.

A construção do Hospital Macrorregional Ruth Noleto, as melhorias da Casa da Gestante, os equipamentos da UPA de São José, a construção de uma UPA, a ampliação do Materno Infantil, além dos convênios com a rede particular local totalizam um custeio mensal de R$ 20 milhões com a saúde no município de Imperatriz, por parte do Estado. O secretário falou, ainda, sobre o interesse em ampliar a oferta de especialidades no Hospital Macrorregional com a inclusão de neurologia, cardiologia e ortopedia de alta complexidade.

A entrega da reconstrução do prédio da UEMASUL para ainda este mês, investimento da ordem de R$ 4 milhões, a construção do novo prédio da UEMASUL e o início do recapeamento asfáltico da malha viária de Imperatriz estão entre as ações anunciadas na pasta de Infraestrutura. Uma nova etapa do ‘Mais Asfalto’, programa de pavimentação de ruas e avenidas que já realizou mais de 1.200 quilômetros de asfaltamento em todo o estado, também foi anunciada para Imperatriz.

O secretário Clayton Noleto ressaltou a sensibilidade do Governo em atender as demandas, tendo como base o diálogo com os municípios. “Junto com o governador Flávio Dino, recebemos a representação da Câmara Municipal de Imperatriz em São Luís, vereadores que apresentaram as demandas, tendo como base o diálogo com o legislativo municipal e com todos aqueles que queiram se juntar e promover a unidade para ajudar a melhorar a situação da infraestrutura de Imperatriz”, explicou intitular da Sinfra.

Para o presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, José Carlos Barros, os pleitos atendidos e todo o suporte encontrado no Governo do Estado reforçam o compromisso do governador com a população de Imperatriz. “Desde o dia que o governador assumiu, ele investe na cidade de Imperatriz e, sensível que é às questões prioritárias, está nos dando o suporte, intervindo em todas as áreas e agora mais ainda, com medidas de muito valor na saúde; os vereadores estão satisfeitos, mas é a cidade como um todo que está feliz e satisfeita com as ações do Governo”, pontuou.

O secretário municipal de Saúde, Alair Firmiano, enalteceu a parceria entre Estado e Município pela melhoria na agenda de saúde da população da Região Tocantina. “A ajuda do Governo é absolutamente importante, sobretudo porque, além de atender muitas cidades da região, Imperatriz recebe também pacientes de outros estados, daí a parceria fundamental entre Estado e o município de Imperatriz nesse apoio à saúde local”, disse Alair.

A bióloga Adriana Carvalho, membro do Comitê da Cidadania de Imperatriz, destacou a satisfação diante da postura adotada pelo Governo junto ao município. “A tomada de decisão do Governo do Estado diante da redução do investimento pelo Governo Federal na área de saúde e de unir forças pelo município é algo que a comunidade entende como necessário e satisfatório, a gente entende que é um novo momento, um novo estado e a população agradece”.