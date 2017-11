Em Imperatriz, Flávio Dino dá posse a presidente de nova agência para acelerar desenvolvimento da região Tocantina

O governador Flávio Dino deu posse em Imperatriz, nesta quarta-feira (1º), ao presidente da recém-criada Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense (Agemsul), Frederico Clementino Ângelo. A autarquia é uma iniciativa inédita e busca promover o desenvolvimento integrado de toda a região metropolitana de Imperatriz

A Agemsul vai elaborar planos de crescimento da região e firmar parcerias com entidades públicas e privadas, dentro e fora do Brasil.

“Valorizamos Imperatriz como a verdadeira segunda capital do Maranhão”, afirmou o governador Flávio Dino, citando exemplos de investimentos na cidade, como a UemaSul. Flávio contou que a agência saiu do papel após 12 anos de atraso, já que a lei prevendo a iniciativa é de 2005.

O presidente da agência, Frederico Ângelo, afirmou que, embora tenha tomado posse agora, a responsabilidade e as atribuições da agência já vêm sendo estudadas. “Acredito que nunca foi pensada a região dessa forma profissional, com Plano Diretor, que traça o bem comum da região”. O Plano Diretor será elaborado em conjunto com os 22 municípios que integram a Agemsul.

“Tratando o bem comum para toda a região, isso fará com que ela volte a crescer de forma mais pujante”, acrescentou Frederico Ângelo.

De acordo com o governador Flávio Dino, o ex-prefeito de Imperatriz Ildon Marques teve forte contribuição na criação da Agemsul. “Várias conversas surgiram desse diálogo. Uma delas foi avançarmos – a exemplo do que estamos fazendo em São Luís – na metropolização. Instalamos em São Luís a agência metropolitana e agora estamos instalando a de Imperatriz, visando ter um instrumento ainda mais presente”, afirmou.

Governo presente

Os prefeitos que estiveram na cerimônia de posse também ressaltaram a importância da Agemsul para aproximar ainda mais Governo do Estado e municípios.

“Concluímos que ficará mais próximo o Palácio dos Leões aqui na nossa região, e nossas demandas serão levadas com mais rapidez”, afirmou Dário Sampaio, prefeito de Senador La Rocque.

Dario acrescentou que a agência reforça o caráter municipalista do governo Flávio Dino. “Hoje nós temos um governador que tem obras em todos os 217 municípios, e isso é um fato inédito, ainda mais neste momento de crise econômica.”

O prefeito de Governador Edison Lobão, Professor Geraldo Braga, disse que é “superimportante esse canal de diálogo entre prefeituras e governo do Estado”. De acordo com ele, o município já conseguiu muitos investimentos do Estado, mas a agência vai reforçar essa relação.

Para Beto Regis, prefeito de São João do Paraíso, “uma agência desse nível facilita muito a vida dos municípios de toda a região”, evitando deslocamentos até São Luís, por exemplo.

22 municípios

As cidades que integram a Agemsul são Imperatriz, João Lisboa, Senador La Rocque, Buritirana, Davinópolis, Governador Edson Lobão, Montes Altos, Ribamar Fiquene, Vila Nova dos Martírios, São Pedro da Água Branca, Cidelândia, São Francisco do Brejão, Carolina, Itinga, Sítio Novo, Amarante, Campestre, Porto Franco, Estreito, São João do Paraíso e Lajeado Novo.