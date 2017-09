Em homenagem aos 65 anos de São José de Ribamar, governador Flávio Dino entrega mais de 1300 títulos de terra e leva novo pacote de investimentos ao município

Na semana de comemoração dos 65 anos de fundação do município de São José de Ribamar, terceiro maior do Maranhão em número de habitantes, o governador do Maranhão, Flávio Dino, presenteou os ribamarenses com novas parcerias para mudar a vida de milhares de pessoas.

As melhorias levadas pelo governador Flávio Dino neste sábado (23) à São José de Ribamar incluem a assinatura de convênio para construção de uma escola do Ensino Médio, instalação de uma Unidade de Apoio à Segurança Pública e um Plantão Central de Polícia Civil, além da entrega de 1.327 títulos de terra.

“Aqui em São José de Ribamar nós temos muitos investimentos. Temos 14 sistemas de abastecimento de água, além de outros em construção; temos escolas de tempo integral e executamos a recuperação de outras escolas; recuperamos a MA-201 e a estrada Nossa Senhora da Vitória, no Parque Vitória, e construímos equipamentos de lazer, no Itapiracó”, destacou o governador Flávio Dino ao enumerar as ações do governo na cidade.

O governador ainda completou dizendo: “e, hoje, nesse aniversário da cidade, nós temos 1.327 títulos de terras sendo entregues, além de outras parcerias para a expansão dos serviços públicos na região”. O governador também destacou a doação do terreno, realizado pela Prefeitura de São José de Ribamar para construção de uma escola de Ensino Médio.

“Esses eram sonhos de muitos anos, e, nós, através da parceria com o município, vamos começar esses trabalhos todos. Portanto, é um pacote de ações, de presentes”, conclui.

Em ritmo de celebração, o prefeito de São José de Ribamar, Luís Fernando, falou da importância da presença do governo Flávio Dino nos municípios. “ São 9 meses de administração e já contabilizamos 9 vezes que o governador nos visita. Essa é uma parceria indispensável para o bem da população”, ressaltou o prefeito. “Essa união de gestões pública estadual e municipal, nos possibilita criar um modelo novo para a segurança pública , que é a Unidade de Apoio à Segurança Pública, que vai abrigar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal, no Parque Vitória. E essas obras de pavimentação que o governador está trazendo para cá, representa um sonho de décadas desta região toda”, comenta.

Jardia de Sousa Fonseca, pedagoga, de 26 anos, moradora do bairro Dr Julinho, em São José de Ribamar, ressalta a importância das ações para a evolução do município. “A educação, que é essencial para o futuro da nossa nação, aqui na nossa cidades, está dando um salto com essas obras que o governador e o prefeito estão trazendo. Sem elas, seria impossível uma expectativa de futuro melhor para os nossos estudantes. Estamos de parabéns por essas conquistas”, pontua.

A região beneficiada congrega 13 bairros importantes, populosos e que estão na área limítrofe de São Luís e São José de Ribamar.

Segurança

Na Segurança, a cidade foi beneficiada com uma Unidade de Apoio à Segurança Pública, um conglomerado de policiamento que vai agregar instituições abrigando homens do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Além da implantação de um Plantão Central da Polícia Civil, para atender às demandas da área e bairros do entorno.

Ainda na Segurança, o governador assinou o convênio com a Polícia Militar para gestão da Escola Municipal Parque Vitória. A proposta é que o local abrigue a Escola Militar Tiradentes, a primeira do município.

Segurança Jurídica para População

Dando continuidade ao Programa de Regularização Fundiária, o governador beneficiou comunidades que há décadas residem nos residenciais Terra Livre e Canudos, áreas próximas da Reserva Itapiracó.

O processo de regularização fundiária que era aguardado pelos moradores há mais de 20 anos, beneficiou mais de mil famílias da região. O processo é realizado por meio do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF).

Quem mora na região recebeu a posse definitiva de suas propriedades, como dona Maria Ruffina dos Santos Soares, 57 anos. “Isso aqui é tudo na minha vida. Muito bom a gente ter a responsabilidade e o documento de uma casa. Agora eu posso ir ao banco e pedir um empréstimo para reformar o que é meu. Antes eu não tinha esse direito. Não tinha endereço oficializado no meu nome. Esse dia de hoje vai ficar para a história. Eu estou muito feliz”, celebra.