Em Godofredo Viana, Flávio Dino entrega novo Viva/Procon e vistoria obras do Restaurante Popular

Na Região do Gurupi, Godofredo Viana foi o terceiro município visitado pelo governador Flávio Dino na quarta-feira (22). Ele também esteve em Amapá do Maranhão, Cândido Mendes, Luis Domingues e Carutapera, entregando casas, obras e anunciando novos investimentos na região.

Em Godofredo Viana, o governador realizou a entrega oficial da unidade do Viva/Procon e também vistoriou as obras do Restaurante Popular, assinou ordem de serviço para obras do Mais Asfalto e fez a entrega de kits esportivos e kits de irrigação para agricultura familiar.

A lavradora Maria de Nazaré falou sobre os serviços do Viva/Procon. “Eu estou achando ótimo, porque evita de a gente ir buscar lá fora, aqui facilita para mim, para a juventude”, contou.

O governador comentou a expansão dos serviços oferecidos pelo Governo do Maranhão, que passou de cinco unidades do Viva/Procon para 35 e que agora entregará mais um Restaurante Popular. “Nós mais do que dobramos a rede de restaurantes populares, existia apenas em São Luís e agora vai ser inaugurado aqui também em Godofredo Viana”, afirmou o governador.

O prefeito Sisi Viana comentou o início de obras do Mais Asfalto na cidade: “Nós iniciamos hoje o asfalto no bairro de Fátima, e não é uma questão de beleza, é uma questão de saúde para a população, agora vamos conseguir eliminar a poeira”, comentou.