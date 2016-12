Em fase de sondagem, Ponte sobre Rio Pericumã terá investimento de quase R$ 70 mi

Após anos de espera e de reivindicações da população da Baixada Maranhense, mais uma importante obra está sendo realizada pelo Governo do Maranhão. Com a conclusão do processo licitatório, foi iniciada a primeira fase da obra de construção da ponte sobre o Rio Pericumã, a qual consiste na sondagem do terreno para posterior processo de fundação. A obra, de proporções e dificuldades técnicas ainda não enfrentadas no estado, tem cronograma de 18 meses e terá investimento de aproximadamente R$ 70 milhões.

“A obra é um grande desafio da engenharia maranhense, executada com técnicas precisas respeitando a concretização de um sonho de mais de quatro décadas que permitirá a integração do desenvolvimento econômico e social, gerando riquezas e mais oportunidades à Baixada Maranhense garantindo mais justiça social a todos”, afirmou o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Na atual fase, que já beneficia 450 famílias da região com oportunidade de trabalho; estudos aprofundados e com uso de máquinas específicas visam identificar a composição do solo, resistência e características do terreno, conhecimento fundamental para que a obra transcorra e ofereça segurança para a população. Antes disso, já foram realizadas a abertura de vias até a margem do Rio Pericumã e a mobilização e instalação do canteiro de obras de apoio no município de Bequimão, onde têm sido depositados os equipamentos que serão utilizados na etapa seguinte da obra, que é a de fundação.

Complexidade

O secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra, o engenheiro Samuel Rodrigues, explica que desde essa primeira fase a obra já apresenta complexidades, as quais devem ser respeitadas e analisadas de forma cautelosa.

“Nós já conhecemos a composição e constituição do terreno, mas o local é pantanoso e precisamos identificar exatamente onde serão fundadas as estruturas que darão a sustentação da ponte. Já fizemos a sondagem do trecho seco e agora começaremos no trecho de água”, explicou o secretário.

Sobre os desafios da construção, ele destacou a geografia do local. “São 17 metros de lâmina de água, de um rio de regime forte e que tem influência de maré e outros 20 metros aproximadamente de solo pantanoso, com muita lama. Teremos que ter aproximadamente 60 metros para fundação da ponte, até encontramos a rocha em que ela estará sustentada e isso demanda tempo, equipes especializadas e estudos cuidadosos”, afirmou Samuel Rodrigues.

Cronograma

O engenheiro explica que apenas para sondagem foram estimados cinco meses no cronograma de construção da ponte. “A obra está sendo executada, o cronograma está sendo cumprido e nossa previsão é de realização de sondagem durante cinco meses. As fundações podem ser iniciadas nos locais onde já iremos concluindo essa sondagem”, explicou o adjunto de Obras Rodoviárias.

Para construção, serão utilizadas máquinas especiais e adaptação de equipamentos à realidade técnica do projeto. Martelos vibratórios, guindastes de 170 toneladas, fábrica de estaca e equipamentos náuticos estão sendo mobilizados e muitos já se encontram no local para cumprir o cronograma estabelecido para os trabalhos.

Novos caminhos

Com 89m de extensão, a Ponte sobre o Rio Pericumã vai ligar diretamente os municípios de Central e Bequimão. Além dos demais caminhos regionais que serão encurtados o novo trajeto via ponte possibilitará um deslocamento mais rápido ao Porto do Cujupe, com um trecho de 32 km a menos para ligação com a MA-106. Assim, moradores de Bequimão, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Cedral, Cururupu, Porto Rico, Serrano do Maranhão, Bacuri e Apicum-Açu poderão fazer o trajeto até São Luís se deslocando 125 km.