Em fase de conclusão, obras na Forquilha já eliminaram pontos de alagamento na região

Em fase de conclusão, a obra de infraestrutura que está requalificando a trafegabilidade e colocando fim aos alagamentos na região da Forquilha e Cohab, em São Luís, já mudou a realidade dos milhares de motoristas e moradores que trafegam diariamente pelo local. A maioria dos pontos de alagamento que perduravam há anos foram eliminados com as intervenções estruturantes já concluídas, a exemplo da implantação de rede de drenagem profunda na MA-202, na Estrada da Maioba, e em ruas e travessas do bairro Sítio São Raimundo, entre as MAs 201 e 202, além da área conhecida como Forquilhinha, que também recebeu rede de canalização e pavimentação.

“Com a obra de melhoria da drenagem, constatamos já nas primeiras chuvas do início do ano, a melhoria da condição de trafegabilidade. Desapareceram muitos pontos de alagamento, mostrando que o sistema com o qual trabalhamos deu vazão a quantidade de água decorrente das chuvas. É claro que ainda há pontos de alagamento, resultado de vários anos sem intervenções”, ressaltou o secretário-adjunto de Obras Rodoviárias da Secretária de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Samuel Gonçalves.

Executada por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís, com investimentos de R$ 8,5 milhões, a obra também conta com a construção de uma Ponte sobre o Rio Paciência, que se estenderá até o Shopping Pátio Norte, interligando as MAs 201 e 202, oferecendo acesso também às pessoas. O cronograma estabelecido pelos técnicos da Sinfra prevê a conclusão da obra em março.

Dona Cristiane Sousa Costa, vendedora em uma livraria gospel na Estrada de Ribamar, conta que a expectativa é que com a conclusão da obra haverá aumento do movimento comercial na área, gerando o aquecimento da economia. “Aqui era terrível, cheio de buracos, quando chovia alagava tudo. Eu só vejo melhorias com a obra e porque também teremos mais movimento no comércio”, diz.

Obras estruturantes

Dividida em três etapas, a obra de requalificação da Região da Forquilha, contempla melhorias de drenagem, com aplicação de rede profunda de canalização, pavimentação de ruas, travessas e avenidas, além da alteração geométrica para ordenamento do trânsito. As intervenções beneficiam mais de 1,5 milhão de pessoas residentes nos três municípios da Grande Ilha.

Luís Fernando Saraiva, moto-taxista que atua nos bairros próximos à Estrada de Ribamar, conta que espera que a conclusão da obra melhore suas condições de trabalho. “Aguardo a conclusão da obra para que a vida aqui melhore para todos. É isso que a população quer e espera”, afirmou.

Complexo Comercial e união de esforços

Vistoriada pelo governador Flávio Dino, a obra da Forquilha ampliará a mobilidade urbana e garantirá a continuidade das atividades de feirantes que têm atividade nas imediações da Estrada de Ribamar. Acompanhado dos prefeitos de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; de São José de Ribamar, Luís Fernando Silva; e de Paço do Lumiar, Domingos Dutra; o governador Flávio Dino destacou a obra como uma ação que deve contar com os esforços conjuntos do governo e das prefeituras para ampliar as ações na perspectiva de avanço da metropolização da Grande Ilha.

O governador também discutiu com os demais prefeitos a implantação de um Complexo Comercial como solução conjunta que preserve os direitos dos comerciantes e feirantes da região. O Complexo dará condições de trabalho, além de estrutura física e sanitária adequada para a comercialização dos produtos e conforto de feirantes e frequentadores.

Mais Asfalto com foco no social

Obras como a da Forquilha representam o esforço do governo para investir na melhoria e integração dos municípios, como forma de garantir mais mobilidade urbana e oportunidades para os que mais precisam.

Exemplo do foco social nas obras de infraestrutura, foram os investimentos de quase R$ 500 milhões em pavimentação de rodovias, ruas e avenidas incluindo os municípios contemplados dentro do Programa Mais IDH. Essas cidades ficaram mais próximas das sedes regionais, garantindo mais acesso a alimentos, mais saúde com redução da poeira e lama, além da facilidade de acesso a hospitais.

Em 2016, os investimentos do Governo do Maranhão garantiram obras em vias urbanas dos seguintes municípios pertencentes ao Plano Mais IDH: Aldeias Altas (4km), Amapá do Maranhão (3km), Centro Novo do Maranhão (4km), Marajá do Sena (3km), Pedro do Rosário (4km), Araioses (4km), Primeira Cruz (3km), Serrano do Maranhão (1km), São João do Carú (3km) e Belágua (2km), uma infraestrutura mais digna em cada um desses municípios.

“Esse esforço para garantir obras em municípios mais carentes é reflexo da orientação do governador Flávio Dino, que prioriza avanços sociais e melhoria das condições de vida dos municípios mais pobres do Maranhão”, declarou Samuel Gonçalves.