Em duas semanas, Governo inaugurou 12 oficinas de trabalho em unidades prisionais do interior

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), inaugurou, nesta semana, mais duas fábricas de chinelos, no interior do estado. Desta vez, os estabelecimentos penais beneficiados foram as Unidades Prisionais de Ressocialização (UPRs) de Balsas e Porto Franco, que integraram o cronograma de 12 inaugurações de oficinas de trabalho.

Para o secretário de Administração Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira, o funcionamento de pelo menos uma fábrica em cada unidade prisional do estado significa a seriedade com que a atual gestão estadual tem demonstrado para com os detentos. A expectativa é de que a gestão prisional feche 2016 com mais de 2 mil internos inseridos em ações de trabalho e renda em todo o estado.

“As unidades prisionais do interior não eram dignas de um ser humano cumprir sua pena. Hoje, ao contrário, mesmo com todas as dificuldades, a realidade é outra. E não me refiro apenas à parte estrutural, mas principalmente no cuidado e o profissionalismo que os servidores têm com os internos. A prova disso é que, em vez de rebelados, nossos internos estão trabalhando”, destacou o titular da Seap.

Nas duas UPRs, foram selecionados, incialmente, 20 internos para o trabalho nas fábricas de chinelos. Destes, 10 já começaram efetivamente da fabricação dos calçados de borracha de boa qualidade, enquanto que os demais aguardam sua vez produzindo imãs de geladeiras com as sobras do material utilizados pelos colegas. Em Porto Franco, um dos internos agradeceu a oportunidade, durante a cerimônia.

“Estou aqui há um bom tempo, e posso dizer que nestes últimos meses a UPR de Porto Franco melhorou 70% do que era. Fui condenado a cumprir 20 anos de prisão, mas sou um pai de família e, pensando nisso, quero sair daqui pela porta da frente; e esta é uma oportunidade ímpar para todos nós. Só tenho a agradecer, de coração”, disse o interno Marcelo dos Santos, um dos beneficiados com a fábrica de chinelos.

Inaugurações

As inaugurações das fábricas de chinelos das UPRs de Balsas e Porto Franco fazem parte de uma força-tarefa, coordenada pela Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária (SAAHP), por meio da Supervisão de Trabalho e Renda da Seap. Nas últimas semanas, em unidades prisionais do interior, foram inauguradas, ao todo, 12 oficinas de trabalho, entre fábricas de vassouras e chinelos.

As primeiras beneficiadas foram as UPR’s de Pedreiras, Codó, Coroatá, Rosário e Chapadinha, seguidas de Viana, Pinheiro, Santa Inês e Zé Doca receberam uma fábrica de vassouras, cada; e a UPR de Bacabal, onde foi instalada uma fábrica de chinelos. Segundo a secretária adjunta da SAAHP, Odaíza Gadelha, apesar de pequenas, as fábricas são a prova de que o ambiente carcerário maranhense mudou.

“O funcionamento dessas fábricas torna possível o objetivo final da gestão: que é a humanização e a ressocialização do sistema prisional. A nossa obrigação, enquanto gestores prisionais, passa a ser uma satisfação verdadeira quando percebemos a esperança no olhar dos nossos internos. Por tudo isso, quero parabenizar a direção das unidades pelo empenho que torna tudo possível”, destacou Gadelha.

Mais

Com as inaugurações realizadas este mês, apenas três das 37 unidades prisionais do estado restam ser beneficiadas com uma oficina de trabalho. Conforme o novo cronograma de 2017 da Seap, as UPRs de Presidente Dutra, Carutapera e Cururupu receberão as fábricas em janeiro. O objetivo da gestão prisional é manter as inaugurações de fábricas de outros segmentos em todos os estabelecimentos penais do Maranhão.