Em comemoração aos 183 anos de Barra do Corda, governador entrega novo Sistema de Abastecimento e Ciretran

Comemorando seus 183 anos de existência, o município de Barra do Corda é presenteado com uma série de obras e serviços garantidos pelo Governo do Estado. Em agenda na cidade nesta quinta-feira, 3, o governador Flávio Dino inaugurou um novo e amplo sistema de abastecimento de água, entregou a nova sede do Ciretran e vistoriou obras em andamento do Núcleo de Educação Integral e da pavimentação da MA 012, que liga a região à cidade de São Raimundo Doca Bezerra.

A Banda Municipal abriu a solenidade com o hino municipal, em alusão ao aniversário do município. A agenda iniciou às 9h, com a entrega do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA), que integra o Programa Água para Todos. Com a ação, o Governo garante água de qualidade e acessível à população de Barra do Corda.

O governador Flávio Dino destacou o avanço no abastecimento de água em Barra do Corda. “Era um sonho de muitos anos dessa população e estamos levando dignidade e saúde à casa das pessoas. Temos uma vasta agenda de obras entregues e em andamento nesta região, algumas, que foram anunciadas por outras gestões e estamos concretizando, mostrando o compromisso com a população do município”, pontuou Flávio Dino.

De imediato foi restaurado o sistema de produção e a próxima etapa será na distribuição para que a água chegue a toda cidade, explica o presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), Carlos Rogério Araújo. “Com a obra do Governo do Estado, determinada pelo governador Flávio Dino, já vamos conseguir dobrar a capacidade de produção no município”, afirma.

Para operação do sistema, que contempla moradores de toda a região, foram investidos recursos de mais de R$ 2,2 milhões na instalação de 278 novas ligações domiciliares. Entre os bairros beneficiados estão a Zona Urbana – Grande Altamira, Piquizinho, Cohab, Nossa Senhora das Dores, Grande Trizidela, Incra, Tamarindo, Cerâmica e partes do Canadá – e outros.

“É uma satisfação ver essa obra concluída e sabíamos que o governador iria olhar pela nossa cidade. A importância de consolidar esse trabalho é imensurável, pois água era uma necessidade urgente da população. Só temos a agradecer todos os esforços do Governo pela nossa cidade. É um presente para nossa cidade mais uma vez receber o governador com todas essas grandes melhorias”, destacou o prefeito Eric Costa.

Morador atendido com a benfeitoria, o mototaxista Nonato Araújo, enfatizou que, com o novo sistema de abastecimento tudo melhorou. “Melhora mesmo em tudo. Só em ter água em casa, já é bom demais. Poder tomar banho, fazer uma tarefa de casa sabendo que tem a reserva. É uma benção que a gente precisava demais”, disse.

O sistema de abastecimento conta, agora, com nove novos conjuntos motobomba, substituindo os antigos e aumentando o nível de abastecimento; reforma completa no sistema de captação de água bruta e da Estação de Tratamento (ETA), com novo leito filtrante, troca de registros, dentre outros; construção de nova Casa de Controle de Qualidade de Água, com laboratórios físico-química, bacteriologia e sala para operadores; e urbanização, com nova iluminação e calçamento de ruas internas da ETA/captação.

Os serviços incluíram, ainda, a substituição de todos os quadros de comando elétricos, modernizando o sistema e garantindo mais segurança aos equipamentos; reforma completa das duas Estações Elevatórias de Água Tratada; pintura de reservatórios; instalação de nova adutora de captação da ETA; manutenção preventiva e corretiva, conservação e pintura da casa de força e instalação de cinco quilômetros de extensão de rede de distribuição de água.

Em seguida, o governador entregou o novo prédio da 13ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA). A unidade foi totalmente reformada e modernizada para oferecer conforto e comodidade aos usuários e servidores. A diretora geral do Detran-MA, Larissa Abdalla Britto, avaliou a importância da unidade. “Estamos entregando esta reforma que coloca Barra do Corda como a capital do trânsito no Maranhão e sabemos do ganho desta obra para a população do município e o ganho para todo o Estado”, disse.

Em visita ao Núcleo de Educação Integral Professor Raimundo Pereira José da Silva, dando prosseguimento à agenda, o governador avaliou a etapa das obras; e vistoriou os trabalhos de infraestrutura na MA-012, integrando as ações do Mais Asfalto. “Essa via é muito significativa para nossa cidade e com essa obras, o governador já fez muito mais do que todos que passaram pelo Governo. É uma obra que está praticamente concluída e vai significar muito para a mobilidade e acesso”, disse o prefeito Eric Costa.

A estrada liga o município à São Raimundo Doca Bezerra. Na ocasião, o governador anunciou que serão executados serviços de melhorias na pavimentação de mais 10 quilômetros de vias, além de obras de drenagem.