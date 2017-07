Em comemoração ao aniversário de Imperatriz, governador entrega obras e serviços à região

Imperatriz completa 165 anos e o Governo do Estado presenteia a cidade e sua população com um conjunto obras nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, educação e mobilidade urbana. O pacote é resultado de investimentos da gestão em melhorias para a Região Tocantina reforçando o programa de benefícios que atinge todas os municípios do Maranhão. A agenda de governo será na -feira (14) e (15). No , 16, a cidade tocantinense estará em festa comemorando mais um ano de conquistas.

Durante a 49ª edição da Exposição Agropecuária de Imperatriz, o governador Flávio Dino realiza a entrega de equipamentos para impulsionar a produção agropecuária na região. No pacote, 20 ordenhadeiras mecânicas, 15 tanques de resfriamento e três sistemas de irrigação no âmbito do programa Mais Produção. A solenidade de entrega tem início às 20h, no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva, em estande do Governo, coordenado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Pecuária (Sagrima).

A entrega dos materiais reforçam as atividades agropecuárias fortalecendo e estimulando as atividades neste setor e potencializando a produção, enfatiza o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser. “O governador tem priorizado esta área que é de grande importância para a economia do Estado. Com estrutura e tecnologia, a produção só tem a crescer e ganhar em qualidade. É o Governo investindo no desenvolvimento de todas as regiões, contemplando, agora, os municípios da região Tocantina”, pontuou Honaiser.

Na manhã de , governador e comitiva participam da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil – Região Sul, na casa de eventos New Palace, localizado na Avenida Pedro Neiva de Santana. O evento é o maior da congregação e tem como foco promover a união e integração das congregações. A agenda prossegue em João Lisboa, a partir das 10h30, com a entrega de um poço construído ao lado do Ginásio Esportivo, na Rua Resplande, Centro. A instalação do sistema dá prosseguimento às ações do programa Água para Todos, coordenado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema).

O poço tubular de grande vazão vai atender uma comunidade de mais de 9 mil pessoas com 3,1 mil novas ligações. Na lista de povoados beneficiados com o sistema de abastecimento estão Centro, Bananinha, Caiçara, Habitar Brasil, Mutirão, Vila Patrocínio, Nova Lisboa , Norte Sul , Conjunto Alice Vieira e Conjunto Joana Menezes. A estrutura possui 420 metros de profundidade e vazão 80 mil litros/hora. Para a implantação, o Governo realizou investimento de mais de R$ 1 milhão.

Ao meio dia, o governador participa de almoço com membros da Associação dos Municípios da Região Tocantina (AMRT), que deve contar com a presença de 24 prefeitos. De volta à Imperatriz, o governador Flávio Dino inaugura obras de reforma do Centro de Ensino União, além de entregar uniformes e kits esportivos aos estudantes da região. A solenidade será a partir das 15h30, na Avenida Liberdade, bairro Parque Amazonas.

Reestruturação e melhorias em diversas ruas do município com a entrega de 10 quilômetros de novas vias revitalizadas pelo programa Mais Asfalto, a partir das 17h. Foram alvo das ações ruas nos bairros Parque Buriti e Entroncamento. Na ocasião, o governador inicia os processos de regularização fundiária concedendo a titularidade de propriedades a moradores do bairro Entrocamento.

O município também foi contemplado com melhorias no sistema de trânsito e mobilidade urbana da cidade com a entrega dos serviços do novo conjunto de iluminação e de redutores de velocidade. Os equipamentos foram instalados na Avenida Pedro Neiva de Santana e serão inaugurados em solenidade, a partir das 18h. O evento encerra a agenda de Governo na cidade de Imperatriz.

Estreito

Antes de chegar à cidade aniversariante, o governador Flávio Dino assegura serviços de assistência social, mais condições de educação e alternativas de lazer e cultura à população de Estreito, com o pacote de obras do Governo do Estado. Nesta -feira (14), o governador Flávio Dino cumpre agenda na cidade inaugurando e vistoriando obras que beneficiam milhares de pessoas na região. O plano de gestão contempla o município com uma unidade do Viva/Procon, um polo da Uemasul e a revitalização da Beira Rio. As melhorias estruturais promovidas pelo governo contemplam todos os municípios maranhenses.

O governador inaugura o serviço Viva, em solenidade a partir das 15h, na sede da instituição à Rua Floriano Peixoto, Centro. O Viva integra a estrutura do Procon e oferece uma série de serviços de assistência social, entre eles emissão de documentos pessoais como RG, inscrição e consulta ao CPF, emissão da certidão de antecedentes criminais; de boletim de ocorrência e consultas (NIT, PIS/Pasep, Bolsa Família). A entrega do novo prédio faz parte do projeto de expansão e reestruturação do Viva.

Em seguida, às 16h, Flávio Dino e comitiva realizam vistoriam as obras da Faculdade de Estreito com a implantação de um polo da Universidade Estadual da Região Tocantina (UemaSul). O prédio do campus é construído na Avenida Brejo do Pinto, bairro de mesmo nome e vai oportunizar a formação superior a milhares de estudantes da localidade. A estrutura conta com salas de aula, laboratórios, setores administrativos e de diretório estudantil, cozinha, refeitório, área de vivência, guarita, jardins, área de convivência.

“A construção desse polo da universidade atende a um desejo histórico da população e consolida o projeto do governador Flávio Dino em democratizar o ensino superior no Maranhão, oportunizando a todos esse nível de formação”, pontuou o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto. A agenda em Estreito encerra com visita à Beira Rio, às 16h30. O espaço de interação social e entretenimento recebe serviços que contemplam uma lagoa artificial e a construção de uma praça de eventos.