Em Chapadinha, governador Flávio Dino recebe homenagem e vistoria hospital

Em continuidade aos investimentos do Governo do Estado na região do Baixo Parnaíba, o governador Flávio Dino cumpriu agenda na manhã deste sábado (14) na cidade de Chapadinha, onde vistoriou hospital em construção e recebeu homenagens da comunidade acadêmica.

Flávio foi convidado para proferir a palestra de encerramento de uma semana de iniciação cientifica da Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). Na ocasião, o político falou como professor e defendeu a sala de aula como espaço democrático fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Nós não somos iguais, somos diferentes, graças a Deus. Não temos a mesma visão de mundo e nem devemos ter. Porém, nós temos que estar amalgamados em torno do que é básico. E o discurso dos direitos humanos é básico na sociedade civilizada”, defendeu.

Em seu discurso, Flávio destacou que “a educação verdadeira é feita com alegria” e que “não pode ser o espaço apenas da proibição; pelo contrário: a educação emancipa, liberta”.

Para o governador, “se a gente não se der conta da ligação da temática dos direitos humanos com as práticas de sala de aula, nós vamos estar na verdade negando antologicamente a razão de ser da escola e tornando-a inútil, porque inadaptada aos desafios da contemporaneidade”.

Diante de uma plateia de mais de mil pessoas, entre alunos e professores, Flávio Dino foi homenageado com o título de Dr. Honoris Causa em gestão de políticas públicas sociais. O atual governador e ex-juiz de Direito também já lecionou por mais de 20 anos na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

CompromissoApós às homenagens, a comitiva de Governo seguiu para fiscalizar as obras do Hospital de Chapadinha. Com 50 leitos, UTI e centro de hemodiálise, a unidade de saúde está sendo adaptada para oferecer atendimento de alta complexidade à região.

“Nós, quando assumimos, estabelecemos a meta de concluir todas essas obras inacabadas. Obras que tinham problemas de várias naturezas, desde questões de projetos, questões jurídicas, contratuais. E nós estamos mostrando a seriedade do nosso Governo, palavra dada, palavra cumprida”, disse Flávio durante a vistoria.

Cerca de 50 trabalhadores estão mobilizados para a conclusão do hospital, considerado mais uma “lenda” que sai do papel e se concretiza em benefícios à população não só de Chapadinha, mas de cidades vizinhas.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, a construção está prevista para ser entregue em janeiro. Além do hospital, a cidade concentra investimentos como unidade do VIVA/Procon, restaurante popular, centros de assistência social e o Instituto de Educação em Ciência e Tecnologia (IEMA), com cursos técnicos voltados para alavancar as potencialidades econômicas da região.

O prefeito de Chapadinha, Magno Bacelar, agradeceu o apoio e o compromisso do Governo com o município. “Vistoriamos o hospital e as obras estão avançadas. A palavra do governador está sendo cumprida. Nós podemos dizer hoje que Chapadinha é muito grata ao governador”, ressaltou.