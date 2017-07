Em Barra do Corda, Caravana discute desenvolvimento empresarial aliado ao meio ambiente

Barra do Corda, na região Central do Estado, possui 2588 empresas devidamente registradas e forte atuação empreendedora. Para impulsionar ainda mais o setor, a cidade sediou, nesta (19) e -feira (20), a 9ª edição da Caravana para o Desenvolvimento Empresarial. Secretários e representantes de órgãos estiveram na cidade, prestando esclarecimentos e levando serviços e ações para empresariado. As discussões e explanações, pela própria vocação do município, ganharam um aspecto a mais: o desenvolvimento aliado ao meio ambiente.

O secretário de Estado de Governo, Antônio Nunes, explica que a Caravana tem se consolidado como uma oportunidade importante para ouvir as demandas do setor e estabelecer, de forma conjunta, estratégias para enfrentar a crise que o país atravessa. “A Caravana vem avançando na participação do empresariado, não só em termo de números, mas principalmente em sugestões. Em Barra do Corda recebemos já um documento com sugestões não só de ordem tributária, mas de infraestrutura e outras demandas. O que mostra que o empresariado local tem um espírito de cidadania muito forte, não se preocupa apenas com as ações de seu interesse imediato, mas com ações estruturantes que afetam toda a sociedade”, pontuou o secretário Antonio Nunes sobre a importância dos empresários para sociedade.

No primeiro dia do evento, os secretários reuniram com o prefeito, vereadores e secretários municipais, debateram com comerciantes na Associação Comercial e percorreram as principais ruas de comércios locais. À noite, na abertura oficial do evento, cada um dos representantes de órgãos apresentaram painéis mostrando ações, investimentos e programas, nos diferentes setores, que beneficiam os empresários.

“A Caravana vai ganhando em maturidade, vai ganhando em público, vai ganhando em importância. Em Barra do Corda, uma cidade empreendedora, com uma grande mobilização por parte do setor, portanto, nada mais do que justo a gente estar aqui, para ouvi-los e falarmos das ações do Governo do Estado”, explicou o presidente da Junta Comercial do Maranhão (Jucema), Sergio Sombra.

Barra do Corda tem a confluência dos rios Corda e Mearim e grande população indígena e o meio ambiente foi dos pontos amplamente debatidos durante a exposição dos gestores estaduais. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Marcelo Coelho, contou prestou, entre tanta orientações, como a preservação dos rios pode impulsionar os negócios locais. “Os rios Corda e Mearim tem grande importância tanto para a questão econômica, quanto ambiental e também para a produção. Fizemos uma ação ano passado aqui, muito importante, relacionada às outorgas e a recuperação dessas áreas e agora a gente trata com os empresários sobre a importância da recuperação da nascente desses rios e da mata ciliar, de acordo com o Programa Maranhão Verde, para dar mais longevidade a esses Rios”, relatou.

Para o prefeito da cidade, Eric Costa, a iniciativa do Governo do Estado deverá desenvolver as potencialidades já existentes na cidade e é importante para que haja a aproximação entre poder público e a classe empresarial. Para ele, o evento é o momento adequado para que o Governo do Estado possa apresentar as inúmeras ações que tem implantado visando a geração de emprego e renda e impulsionar a economia e É o momento também para que o empresário possa se apresentar as demandas e dificuldades que enfrenta.

Segundo dia

Na -feira, durante todo o dia, foram oferecidos serviços diversos. A Junta Comercial do Maranhão (Jucema), além de disponibilizar informações para simplificar serviços relacionados ao registro de empresas, realizou o Seminário Empresa Fácil, voltado para os contabilista, tirando dúvidas sobre sistema do Empresa Fácil. Já a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) prestou apoio ao licenciamento ambiental, explicando os procedimentos para aquisição e acompanhamento da expedição do documento.

O empresário também pôde obter mais informações e se inscrever em importantes programas do Governo. Entre estes, o ‘Maranhão Juros Zero’, onde a gestão faz convênio com entidade financeira para conceder crédito de até R$ 20 mil reais sem juros; ‘Mais Empresas’, que concede redução da carga tributária ao empresário que deseja instalar ou ampliar seu negócio; ‘Maranhão Mais Produtivo’, que oportuniza às micro e pequenas empresas instaladas no Maranhão, facilitando o acesso a novos mercados); e o ‘Mais Empregos’, onde, a cada novo emprego gerado, o Governo concede crédito de R$ 500 no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Também esteve presente no evento o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA), realizando atendimento e palestras.

Proprietário de invasadora de água, Isael Lobão, participou dos dois dias da Caravana para aproveitar ao máximo o evento. “Pelo vários painéis apresentados pelos secretários eu tive conhecimento de muitas informações sobre os programas que tem sido realizado para o desenvolvimento empresarial. Achei muito interessante a iniciativa porque o Governo tem que ser um facilitador para nós, e nós não queremos benefícios, só queremos que nos facilite fazendo aquilo que nos leve a desenvolver como empresários”, pontuou Isael.

É o que também defende Luzineide Costa, dona de uma escola de informática em Barra do Corda, ela aproveitou a chegada da Caravana para conhecer o programa ‘Mais Empresa’ e saiu satisfeita com o que viu: “é uma ajuda para o microempresário, a gente sabe que a crise que está no país e geral é muito complicado manter um funcionário é essa ajuda do Governo será muito bem vinda, porque vai ajudar a custear o empregado na empresa”.