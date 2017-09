Em Altamira, Flávio Dino entrega Mais Asfalto, viatura policial e anuncia estrada até Santa Luzia

A série de 12 municípios visitados pelo governador Flávio Dino nessa semana para entrega de obras e anúncios de novas ações contemplou Altamira do Maranhão, na tarde deste sábado (16).

Na cidade, o Governo do Estado entregou a pavimentação de ruas e avenidas, por meio do Programa Mais Asfalto, que vai mudar a realidade e melhorar a qualidade de vida da população. Além disso, o governador assinou edital dos 35 quilômetros da estrada Altamira/Santa Luzia, antigo sonho dos altamirenses.

Recebido com festa no município, Flávio Dino ouviu palavras de agradecimentos pelos benefícios concretos que o Governo tem levado à cidade, a exemplo da MA-322 – que possibilitou o acesso direto entre Altamira e Brejo de Areia – inaugurada no ano passado. Nessa nova visita, o município foi beneficiado com ações do Mais Asfalto e entrega de uma viatura policial, que vai reforçar a segurança dos moradores.

“Ainda teremos ambulância e trator. Enfim, um conjunto de ações para melhorar o serviço público, a infraestrutura, as condições de vida do povo de Altamira”, disse o governador.

“Nós estamos muito felizes dessa parceria com a Prefeitura e, sobretudo, com a grande união do povo, da sociedade, porque isso tem permitido que o Maranhão possa enfrentar e vencer esses dias tão difíceis para manter o barco navegando, manter obras, trabalhos, ações, que é isso que alimenta a esperança do nosso povo”, ressaltou.

Em Altamira, o Mais Asfalto pavimentou ruas e avenidas importantes e movimentou a economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos que beneficiaram os moradores. Foram asfaltadas as ruas: 28 de julho, Conselheiro Saraiva, ruas da Praça da Matriz, Avenida Almirante Tamandaré, Rua José de Freitas, Damião Bezerra, Principal I e II e Avenida Raimundo Sebastião de Sousa.

Para o prefeito Ricardo Almeida, o Governo vem fazendo um bom trabalho não só em Altamira, mas em todo o Maranhão. “Aqui em Altamira eu elenquei algumas obras que ele já trouxe, e outras que estão em andamento. É dessa forma que a gente vai superar a crise e sair ainda mais fortalecido desse momento difícil que o País vive”, afirmou.

Dona Macelina da Silva acompanhou da porta de casa toda a pavimentação da Avenida Almirante Tamandaré. “Eu gostei porque estava tudo esburacado e agora está bom, agora o povo ‘corre’ direto. Ali na frente estava meio ‘desmantelado’, agora o povo está achando muito bom, passa bem rápido aqui”, contou.

Mais Asfalto

Para a nova etapa do programa, o Governo do Maranhão está investindo R$ 170 milhões. “O Mais Asfalto Vias Urbanas é um trabalho contínuo do governo Flávio Dino e desde 2015 já restauramos 1.300 quilômetros de vias em todas as regiões maranhenses. Nesta nova etapa, vamos alcançar 100 municípios”, detalhou o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

“Embora não seja de total responsabilidade do Governo do Estado, o governador entende que é necessário ajudar os municípios para que, através do asfalto, a população tenha uma melhor qualidade de vida, livre da poeira e da lama e com acesso a serviços como saúde e segurança”, destacou Noleto.

A segunda etapa do Mais Asfalto prioriza as cidades que ainda não receberam o programa e os maiores municípios, porque há uma maior demanda da população.