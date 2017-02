Elenco de ‘Moleque Té Doido 2’ homenageia governador Flávio Dino por parceria que contribuiu no sucesso do filme

O governador Flávio Dino foi homenageado pelo elenco do filme maranhense ‘Moleque Té Doido 2’ pela parceria que contribuiu decisivamente para o êxito do projeto. Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira (3), no Palácio dos Leões, a direção do longa-metragem produzido no Maranhão, que fez sucesso em todo o Brasil, entregou uma placa de reconhecimento ao Governo do Maranhão e discutiu futuras contribuições do poder público à política de audiovisual no estado.

Durante a conversa, Flávio Dino agradeceu o reconhecimento ao Governo do Maranhão, que, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, contribuiu para a produção do filme ‘Moleque Té Doido 2’. O governador ressaltou que o investimento na política cultural audiovisual no Maranhão tem gerado resultados significativos, como a implantação da Escola de Cinema, edital para produção de filmes e a utilização da Lei de Incentivo em apoio às produções maranhenses.

Além disso, o Governo do Estado, em convênio com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a Caixa Econômica Federal, instalará salas de cinema no interior do estado como parte do programa ‘Cinema na Cidade’. “Implantamos essa inovadora política cultural no audiovisual, visando valorizar nossos profissionais e artistas, gerando oportunidades”, destacou o governador.

O secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino, disse que o ‘Moleque Té Doido 2’ foi recorde de público, e o diálogo com o elenco do longa iniciou as tratativas para a produção da terceira edição do filme. “Estamos vendo o desenvolvimento da política do audiovisual no Maranhão. Desde o edital que nós lançamos para os produtores desenvolver os filmes. Desde o cinema na cidade, que agora nós estamos com os editais na praça, além dos filmes de cinema que são contemplados pela Lei de Incentivo. E o ‘Moleque Té Doido 2’ é mais um sucesso apoiado pelo Governo do Estado”, realçou.

Sucesso de bilheteria

‘Moleque Té Doido 2: A lenda de Dom Sebastião’ lançado em novembro de 2016 foi sucesso e conseguiu alcançar o Top 20 da bilheteria nacional, inclusive batendo o recorde de público da primeira edição em apenas uma semana de exibição. O diretor do longa-metragem, Elarnes Duarte, disse que o encontro com o governador foi um momento de emoção pela oportunidade de apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo elenco maranhense.

“Poder mostrar para o governador todo esse sucesso e esse trabalho que a gente tem desenvolvido foi de grande alegria, porque ele é uma pessoa realmente comprometida com essa questão da cultura, tem feito muitas ações, muitas políticas públicas nessa questão do audiovisual do Maranhão, tem fortalecido isso. Então a gente fica muito feliz de poder participar desse processo, estar junto com o Governo, difundindo as ações, divulgando e trabalhando em parceria para a gente fortalecer cada vez mais o audiovisual no estado”, realçou.

Ele agradeceu o apoio para a produção do filme por meio da Lei de Incentivo à Cultura e frisou que esse tipo de política leva dignidade aos profissionais, para poder prestar os serviços e receber por isso. “Então isso fomenta o mercado, isso forma plateia, isso desenvolve o mercado local e gera mais competitividade e qualidade”, sublinhou.

Elarnes Duarte disse que o diálogo garantiu o apoio do Governo do Estado para a produção da terceira edição do ‘Moleque Té Doido’. “O governador está empenhado também conhecendo o projeto, sabendo dessa repercussão vai trabalhar para que a gente possa produzir o ‘Moleque Té Doido 3’ juntos. O filme tem se transformado em uma ferramenta difusora do audiovisual, e no que depender da gente vamos levar o Maranhão para o Brasil e para o mundo”, finalizou o diretor.