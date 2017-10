“Ele está mudando a cara do Maranhão”, avalia líder de organização humanitária sobre ações do governo

Escolas Dignas, hospitais de alta complexidade, avanços em segurança, saúde e programas que combatem as desigualdades sociais. Essas e outras ações foram destacadas pelo governador Flávio Dino na reunião realizada nesta quinta-feira (5), com membros do Rotary Clube de São Luís, na sede do clube, na Ponta d’ Areia.

A organização é uma das que, internacionalmente, promove o combate a doenças como a poliomielite e estimula ações voluntárias de seus membros, sendo uma das poucas que atua em conjunto com a Organização das Nações Unidas (ONU). Eduardo Augusto Campos, que ocupa o cargo de governador de distrito no Rotary, da região do Maranhão, Piauí e Ceará, falou de sua percepção sobre as ações desenvolvidas pelo Governo do Maranhão.

“Fiquei entusiasmado, percebi que ele está transformando o Maranhão, e, como nordestino, torço para que esse estado se transforme, e o Rotary contribui para isso e está aqui à disposição para apoiar”, afirmou.

Um dos aspectos destacados por Flávio Dino foram os investimentos em saúde, cujos destaques foram as inaugurações de hospitais regionais e macrorregionais, além do hospital de Ortopedia e Traumatologia, que será entregue na próxima semana. O governador tratou, também, da inauguração da Casa Ninar.

“É um importante projeto que nós temos aqui no Maranhão, onde funcionava a antiga casa de veraneio do Governo do Maranhão e que, agora, atende crianças com microcefalia e problemas de desenvolvimento neurológico”, disse o governador.

Atualmente, o centro realiza 1.260 mil atendimentos mensais, assistindo a 15 famílias semanalmente. Sobre a valorização de iniciativas que estimulam o bem-estar social, o governador também falou de programas como o Nota Legal, que destina 2% do ICMS dos estabelecimentos associados para entidades locais e o Maranhão Solidário, que destina R$ 1 milhão para projetos filantrópicos.

Para Flávio Dino, além de falar das ações do Governo, o encontro foi uma oportunidade de ouvir as sugestões da organização. “É uma associação com experiência internacional e nacionalmente reconhecida, estando presente no Maranhão também, sendo esta uma oportunidade de prestar contas das ações de governo e de eles sugerirem ideias, é uma associação da sociedade civil do Maranhão que, com certeza, pode nos ajudar”.

Na ocasião, o governador recebeu o título de membro honorário do clube, do qual é associado desde 2013 e o certificado de realização da palestra. Também participaram do evento o comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) Cel. Frederico Pereira e o Cel. Silvio Leite.