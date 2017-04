SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

EDITAL NO 02/2017 – SETRES-MA. Prorrogação de Prazo do Edital de Chamamento Público de no 01/2016, para celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil com Dispêndio Financeiro Estatal MUTIRÃO RUA DIGNA.

A Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária/SETRES, torna público a prorrogação do prazo, para habilitação e envio das propostas de Plano de Trabalho, nos termos definidos pela alínea 3.6) do item 3, do Edital de Chamada Pública n.0 01/2016 – SETRES/ MA, para Celebração de Termo Colaboração com Organizações da Sociedade Civil com Dispêndio Financeiro Estatal – MUTIRÃO RUA DIGNA. Assim, prorroga-se o período de 28.04.2017 para 28.06.2017.

Acesse o edital

São Luís (Ma), 17 de abril de2017.

MARIA VIRGÍNIA DEANDRADE

Secretária de Estado do Trabalho e da Economia Solidária – em exercício