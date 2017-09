“É uma herança para nossos filhos”, diz mãe sobre Escola Digna entregue por Flávio Dino em Vitorino Freire

O governador Flávio Dino entregou nesta segunda-feira (25) uma Escola Digna na cidade de Vitorino Freire. O que antes era uma estrutura precária agora se tornou um local adequado para o aprendizado. A Unidade Escolar Professor Mizalves Alves fica no povoado Centro Novo. São duas salas de aula para mais de 60 alunos.

“O que temos para dar aos nossos filhos é o estudo. Eu sou analfabeta, não aprendi nada. Queria ter tido a oportunidade que meus filhos hoje têm. Eu nunca tive oportunidade e agora estou vendo os meus filhos terem. É uma herança que estou dando eles”, disse Maria José Souza Barros, mãe de alunos da nova escola.

O governador afirmou que a entrega da escola, nos 65 anos de Vitorino Freire, significa a “semente de um futuro melhor” para a cidade e para o Maranhão. “Vamos colher justiça social e desenvolvimento, essa é a lição de outros países. Uma boa alfabetização é o bom começo de tudo.”

Flávio Dino lembrou o exemplo do Ceará, que investiu fortemente em educação durante duas décadas. “Foram 20 anos de investimentos e eles chegaram lá. Nós vamos chegar em menos tempo, inclusive porque aprendemos com eles a importância dessas escolas e de formarmos professores para dar educação e mais qualidade”, disse.

Mudança

Avó de dois alunos, Maria Pastora da Silva Jesus contou que um deles tem quase 9 anos, mas ainda não sabe ler. Antes da Escola Digna, ele frequentava uma sala multisseriada, em que alunos de várias séries ficam no mesmo espaço, o que dificultou seu aprendizado. “Agora melhora demais, vai ter a turma dele. Vai mudar muita coisa”, afirmou Maria.

A prefeita de Vitorino Freire, Luanna Bingel, ressaltou a “persistência e a determinação do governador Flávio Dino frente à educação”.

Em Vitorino Freire, Flávio também assinou ordem de serviço para ações do programa Mais Asfalto para melhorar ruas e avenidas. O programa já está sendo executado. “Ano passado aqui era só buraco e lama nessa avenida, a gente nem saía de casa no inverno. Agora, com o asfalto, acabou a lama, é bom demais”, diz a moradora Rita Costa da Silva sobre uma das vias contempladas.

Foi lançado, ainda, o edital para o início das obras de recuperação da estrada que vai ligar Vitorino Freire a Paulo Ramos. Durante a comemoração dos 65 anos da cidade, o governador acompanhou a inauguração da nova sede da Prefeitura, a entrega da Praça Isaac Varão, que foi requalificada; e a inauguração do posto de saúde, reformado e equipado.