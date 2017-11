“É uma grande vitória”, diz Flávio Dino ao entregar Unidade de Oncologia Pediátrica em Imperatriz

O governador Flávio Dino entregou, nesta quarta-feira (1º), a Unidade de Oncologia Pediátrica na cidade de Imperatriz, que vai atender toda a região. A iniciativa é uma parceria com o Hospital São Rafael, garantindo tratamento para crianças que enfrentam o câncer.

A unidade tem 12 leitos para oncologia pediátrica clínica, 5 para a cirúrgica e 2 leitos de UTI. A capacidade instalada é de 54 atendimentos por mês nos leitos clínicos e 25 no cirúrgico. O investimento mensal do Governo será de R$ 205 mil para manter o serviço.

O governador Flávio Dino lembrou que, logo no início da atual gestão, Imperatriz recebeu o serviço de radiologia. Depois vieram outros grandes investimentos na Saúde, como o Hospital Macrorregional. E agora a Unidade de Oncologia Pediátrica.

Flávio ressaltou a importância da parceria com o setor privado, que permitiu criar a unidade entregue nesta quarta-feira. “Todo investimento é necessário para que essas crianças sejam cuidadas. Não só pelos seus pais, mães e parentes, mas também pela sociedade”, disse.

“Como governador, mas acima de tudo como pai e cidadão, tenho certeza que é uma grande vitória podermos ter esse serviço próximo das pessoas em Imperatriz e na Região Tocantina”, acrescentou.

Desafio cumprido

O diretor do Hospital São Rafael, José Carlos Fernandes, lembrou que há cerca de dez anos, a instituição enfrentou o desafio de criar uma unidade de oncologia para adultos: “Foi um desafio que não estávamos esperando e fizemos”. Ele acrescentou que, quando o Governo do Maranhão iniciou as conversas para a nova unidade, foi um novo desafio, mas “nós abraçamos a causa”, mesmo num cenário nacional de dificuldade financeira.

“Essa unidade com certeza vai trazer mais qualidade de vida para quem tinha que sair daqui. O desafio foi feito, o desafio está cumprido”, disse o diretor.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, afirmou que se trata de “um grande passo, um sonho antigo da região”, que até uma década atrás não tinha tratamento contra o câncer.

“E hoje a gente conclui e fecha essa linha, que é o tratamento das crianças. Elas tinham que ir para outros estados e agora vão poder ser cuidadas pertinho de casa com o que há de mais moderno em oncologia pediátrica”, afirmou Carlos Lula.