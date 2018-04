“É um sonho de cinco mil pessoas”, afirma liderança política sobre asfaltamento de estrada em Parnarama

O governador Flávio Dino recebeu, nesta quinta-feira (12), a liderança política Dr. David Carvalho, do município de Parnarama. Carvalho esteve no Palácio dos Leões para agradecer os investimentos da esfera estadual no município.

“Acompanho o trabalho do Dr. David por Parnarama desde 2006. É amigo das causas justas do Maranhão. Fico muito feliz de contarmos com o esforço dele em prol da população na região”, afirmou o governador Flávio Dino.

Recentemente, o Governo do Maranhão inaugurou a pavimentação da MA-034, antigo sonho dos moradores do leste maranhense, interligando municípios e criando mais uma via para o escoamento da produção local.

Em adição, assinou a ordem de serviço para o asfaltamento da estrada que liga o povoado Paiol do Centro até a rodovia. O pleito foi apresentado à Secretaria de Infraestrutura ainda em 2016, pelo Dr. David.

“O governador Flávio Dino sempre foi amigo de Parnarama. O asfaltamento da estrada do povoado Paiol do Centro é um sonho de cinco mil pessoas que moram na região. Viemos agradecer essas ajudas que o município está recebendo. O povo precisa das ações do Governo”, comemorou.

A cidade de Parnarama também já foi beneficiado com Mais Asfalto, na região central, e a reurbanização de duas praças, ambas na região da Igreja Matriz, dando um novo aspecto paisagístico ao município e levando mais qualidade de vida à população.