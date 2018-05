“É um reconhecimento”, dizem evangélicos sobre o Dia Estadual do Jovem Cristão Assembleiano

Agora é lei. O segundo sábado do mês de agosto, que desde 2014 já era nacionalmente utilizado para mobilização e realização de ações sociais de jovens cristãos da Assembleia de Deus, foi estabelecido como Dia Estadual do Jovem Cristão Assembleiano. A sanção da lei foi realizada nesta terça-feira (08) pelo governador Flávio Dino em solenidade que contou com a presença de autoridades e representantes da denominação religiosa de várias regiões do Estado.

“É um reconhecimento de uma ação que já existe há tanto tempo e que visa levar uma mensagem de transformação do homem, resgatar outros jovens que estão na criminalidade, que sofrem com as drogas”, explicou o coordenador da União da Mocidade da Assembleia de Deus em São Luís (UMADSL), o pastor Enos Henrique Ferreira. “Agora o governador sanciona a lei, o que é motivo de louvor e agradecimento”, completou.

Lei

O projeto de lei que instituiu a data comemorativa foi proposto pelo deputado estadual Edvaldo Holanda a pedido da comunidade. Ele falou da importância do dia: “A juventude assembleiana no Brasil é muito grande e faz uma obra social extraordinária nos quatro cantos do Maranhão”, afirmou.

De acordo com o jovem pastor Ademar Junior, de São José Ribamar, no segundo sábado do mês de agosto, jovens da Assembleia de Deus de todo o país se direcionam a regiões, bairros nas cidades, semáforos, entre outros locais, para diálogo com outros jovens em áreas de vulnerabilidade.

“Com certeza esse dia agora estadual vai nos trazer mais ânimo e mais força, a juventude vai continuar fazendo esse trabalho que é importante para nós e ganha mais força para se empenhar em prol do evangelho”, disse o pastor Ademar.

O governador Flávio Dino destacou o fato de a comunidade assembleiana corresponder a quase metade da população evangélica do país e desenvolver importante papel social. Ele também falou da relevância do trabalho realizado por todas as denominações religiosas. “É um segmento social de altíssima importância, faz um trabalho cultural, trabalho de prevenção atinente à segurança pública, um trabalho preventivo de altíssima relevância”, disse.

“Nós consideramos que o Estado sendo laico, portanto não tendo nenhuma religião preferencial, oficial, deve estimular todas igualmente e neste caso fizemos esse reconhecimento com a sanção desta lei para estimular que este movimento e outros movimentos possam se expandir, ter o apoio necessário para cumprir os seus objetivos”, completou Flávio Dino.

Dia Nacional

A data para comemoração da lei é alusiva ao Dia Nacional do Jovem Cristão Assembleiano, aprovado durante o Fórum da Comissão de Evangelismo e Discipulado da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), ocorrido em maio de 2014, no ministério do Belenzinho, em São Paulo.

A ideia foi inspirada na iniciativa da Igreja Assembleia de Deus em Imperatriz – MA, através do seu departamento de mocidade – UMADI, que em junho do ano 2001 lançou a proposta a Convenção das Assembleias de Deus da Região Tocantina (CIADSETA), sendo aprovada. A primeira edição em nível nacional foi comemorada dia 9 de agosto de 2014.

No Maranhão, o dia passou a ser comemorado em 11 de agosto de 2001, em Imperatriz, unindo a força jovem das Assembleias de Deus no Estado do Maranhão, que hoje conta com algo em torno de duzentos mil jovens espalhados nos 217 municípios.