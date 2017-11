“É um grande avanço”, diz empreendedor no encerramento da Caravana Empresarial 2017

A 20ª Caravana para o Desenvolvimento Empresarial levou mais um dia de ações na cidade de Chapadinha durante toda a quarta-feira (22), no auditório do SEBRAE da cidade. Foi a última edição dessa pioneira iniciativa do Governo do Maranhão, que beneficiou 80 cidades e atendeu 10 mil empresários.

“Nós já tivemos edição de caravana que realizou milhares de atendimentos, o que nos deixa certos do sucesso que é a realização dessas ações no interior do estado. Temos muita procura nos balcões de atendimento da Sefaz, da Jucema, Sema e muitas outras, fazendo com que o segundo dia de Caravana atenda as expectativas dos empresários locais”, diz o secretário de Governo e coordenador da Caravana, Antônio Nunes.

Sem burocracia

Deste as 8h, os balcões de atendimento das secretarias de Indústria e Comércio (Seinc), Fazenda (Sefaz), Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Trabalho e Economia Solidária, Junta Comercial do Maranhão (Jucema) e Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq-MA) receberam empresários como Leônidas da Silva, que buscou a caravana para regularizar sua empresa de produtos religiosos.

“Com essa caravana, a burocracia sai e a gente tem o acesso cara a cara com órgãos do Estado. Assim podemos resolver nossas pendências, esse é um grande avanço para nossas empresas”, conta o empresário, que também procurou a Caravana para saber um pouco mais sobre o programa Maranhão Juros Zero.

“Ter uma ajuda como essa para aumentar o estoque é muito importante para os pequenos empresários. Será uma bênção conseguir o empréstimo, ainda mais nessas condições de Juros Zero”, completa Leônidas.

A caravana também foi aprovada por Eunice Porto, que ficou feliz em agilizar as pendências de sua empresa. “Se tivesse acontecido isso há uns 10 anos, hoje nós estaríamos mais entendidos. Espero que continue assim porque essa oportunidade é única e só tem a ajudar os empresários”, conta Eunice.

“Assim como em todas as caravanas, o segundo dia de caravana é para atender as demandas dos empresários e contadores, oferecidos pela Junta Comercia”, destaca o presidente da Junta Comercial, Sérgio Sombra.

Prestação de Serviço

Entre os serviços oferecidos na 20ª Caravana Empresarial, estão abertura, alteração e baixa de empresas; emissão de DARF; consulta de processos; esclarecimento sobre licenciamento ambiental; orientações sobre os benefícios da formalização; formação do Microempreendedor Individual; balcão com orientações do Inmeq; e palestras com focos em micro e pequenas empresas.

“Foram cerca de 7 mil atendimentos realizados pela Sefaz durante essas 20 edições da Caravana, o que demonstra a preocupação do governador Flávio Dino com a oferta de serviços de qualidade à classe empresarial do Maranhão”, destaca o secretário de Fazenda, Marcellus Ribeiros.