“É um Governo para todos”, diz prefeito de Conceição do Lago-Açu após reunião com Flávio Dino

“Ele está mostrando o que é um Governo para todos e isso é muito bom.” Assim o prefeito Alexandre Lavepel, de Conceição do Lago-Açu, definiu o Governo do Maranhão após audiência realizada com o governador Flávio Dino nessa segunda-feira (09), no Palácio dos Leões.

Acompanhado de lideranças do município e contando com a presença do deputado federal Weverton Rocha, o prefeito falou das necessidades da localidade, que, incluída no Plano Mais IDH, tem recebido diferentes ações para desenvolvimento social e humano das comunidades.

“Conceição do Lagu-Açu está dentro do Mais IDH e já recebeu ampliação da rede de água, cinco Escolas Dignas construídas e o governador já garantiu a construção de novas escolas e uma reforma também”, afirmou.

Criado pelo Governo do Maranhão, o plano Mais IDH tem levado desenvolvimento econômico e social aos 30 municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Já o Escola Digna tem como meta melhorar os índices educacionais do Maranhão.