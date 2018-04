“É sempre bom estar limpo e cuidado”, diz visitante sobre atuação da Blitz do Turismo em São Luís

Elevar o potencial cultural e turístico no Maranhão por meio da manutenção e reparação dos patrimônios públicos do Estado. É com essa finalidade que a Blitz do Turismo vem desenvolvendo ações direcionadas aos equipamentos de lazer, como a realizada nesta sexta-feira (6), na Lagoa da Jansen e no Espigão Costeiro da Ponta d’Areia, em São Luís. São locais onde a blitz já passou e vai passar novamente.

O programa foi implantado pelo Governo do Maranhão e vem sendo executado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur). Atualmente são 56 profissionais que compõem as equipes que desempenham serviços civis, como limpeza e remoção de resíduos ou rejeitos, além dos reparos estruturais nos pontos turísticos e culturais.

A Blitz do Turismo atua na recuperação dos danos encontrados nos calçamentos e acessos aos pontos turísticos. Todo o plano visa garantir que as estruturas estejam sempre prontas para receber o turista e o maranhense da melhor forma.

O coordenador da Blitz do Turismo, José Ribamar Muniz Júnior, diz que as demandas partem da avaliação realizada pelo Observatório do Turismo. “Esse observatório aponta as demandas de maior atratividade turística e, com base nesses dados, atuamos nesses pontos levantados”, comenta.

Máquinas

Após essa etapa, um segundo levantamento prévio da área que vai ser beneficiada pela Blitz do Turismo é realizado. A partir daí, são direcionados os trabalhos que serão implementados. “Às vezes pode se requerer uma simples limpeza, capina ou varrição, mas em determinada situação o trabalho requer a presença de máquinas pesadas”, explica.

São máquinas como as utilizadas no Espigão Costeiro na Ponta d’ Areia, onde está sendo realizada a remoção das dunas que invadiram as extremidades da passarela, dificultando a limpeza e o trânsito das pessoas dentro da estrutura. “Aqui a gente precisa agir diariamente com os maquinários, retirando a areia que invade, porque senão fica difícil o trânsito de pedestres dentro do monumento”, relata.

E a ação da Blitz do Turismo tem gerado resultado e garantido a presença de turistas. Eles elogiam a iniciativa do Governo do Maranhão. “Um local desse porte é sempre bom estar limpo e cuidado, para que o turista possa vir aqui. Eu e minha esposa estamos passeando e ficamos muito feliz de encontrar esse ponto e ainda mais, máquinas trabalhando para melhorar o ambiente”, conta Cláudio Rodrigues Benjamin, de São Paulo

Quem também veio para São Luís foi a turista do Piauí Naira Aline Sousa Costa, que diz que o ponto turístico do Espigão é um atrativo em potencial por se tratar de parte do litoral maranhense. “Aqui é muito lindo, como toda São Luís. Saber que o poder público se preocupa não só em fazer, mas em manter o ponto é muito satisfatório para o turista e imagino que principalmente para quem é da cidade”, diz.

Mais ações

Apesar do foco ser no atendimento aos pontos turísticos, a Blitz do Turismo se estende a outras demandas de atrações culturais, educacionais e esportistas. As benfeitorias chegam as casas de cultura, nos colégios públicos e ginásios esportivos “A gente vai além dos pontos turísticos, alcançamos o interesse do cidadão”, reitera José Muniz.