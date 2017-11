“É justiça social”, diz Flávio Dino ao entregar Escolas Dignas

“Com o Escola Digna estamos mirando aquilo que é mais importante, que é a justiça social, lutar contra as desigualdades sociais.” Assim o governador Flávio Dino definiu a entrega de mais duas Escolas Dignas, dessa vez no município de Senador La Rocque na última quarta-feira (1º). Passa de 600 o total de escolas reformadas, reconstruídas e construídas pelo programa do governo estadual em todas as regiões do Maranhão.

“É a educação que ajuda a realizar os nossos sonhos, e o que não é justo no Brasil é uns poderem estudar e outros não terem condições adequadas. Por isso, esse investimento nestas e nas cerca de 630 escolas já beneficiadas com reforma e construção em nosso governo”, completou.

Traíra dos Motas

No povoado de Traíra dos Motas, o novo prédio da Escola Municipal São Francisco vai atender aos estudantes que usavam uma salinha da igreja de forma improvisada como sala de aula. O antigo prédio que contava com uma sala e uma cozinha/depósito agora tem duas salas de aula, cozinha, sala administrativa, pátio, depósito e sistema simplificado de abastecimento de água.

Leucilene Silva, 32 anos, moradora da região, diz que fazia 18 anos que a igrejinha do povoado servia de escola improvisada. “O governador, em parceria com prefeito, está de parabéns, porque o pessoal desse lugar é merecedor de uma escola desta”, declarou.

O povoado também foi contemplado com um sistema de abastecimento simplificado de água para a escola e a comunidade.

Barreiro do Pau D’Arco

A entrega da Escola Municipal Alfredo Nunes, no povoado Barreiro do Pau D’Arco, representou um resgate dos estudantes que procuraram outros povoados em busca de uma escola com condições adequadas, de acordo com a professora e gestora Daniela Silva Cortez.

“Os pais levaram os filhos para outros povoados por causa da falta de estrutura, não tinha escola adequada. Ficavam todas as séries na mesma sala. Era muito complicado, pois toda criança tem um sonho de ter uma escola que ofereça conforto. A comunidade foi agraciada com esse presente”, enfatizou Daniela, que divide atividade de professora com a gestão da escola.

A escola com duas salas de aula vai beneficiar 20 famílias com oferta da educação infantil do infantil ao 4° ano do Ensino Fundamental.

“Muita gente foi embora”

“Vim para esse lugar com 6 anos e vou fazer 56 anos, nunca pensamos que vinha uma escola dessa pra cá. Muita gente foi embora daqui. Mas aí veio o poço, agora a escola. Agradeço muito ao governador Flávio Dino”, disse Creuza de Andrade, que tem dois netos e uma sobrinha matriculados na escola.

Raimundo Pereira da Silva chegou ao povoado na década de 80 e conta que a escola funcionou em três barracões de taipa. “Era só casinha que os moradores emprestavam. Sofrimento grande. Hoje a gente só pensa que vai melhorar com a escola nova. Vai aliviar muito a viagem de levar nossos filhos para outro povoado”, disse.

“Nosso foco é esse, governar para quem nunca foi lembrado, portanto, para aqueles que mais precisam, mostrando na prática os investimentos educacionais em todo o estado com a construção de escolas como essas, melhorando a cada dia a educação do Maranhão”, destacou o governador Flávio Dino.

Leidiane Vieira dos Santos tem 4 dos 5 filhos na escola e contou que está orgulhosa pela nova escola: “Emocionada é como me sinto hoje. Acabou o sofrimento”, disse.

O prefeito Dário da Silva Sampaio ressaltou a parceria do governo para melhorar a qualidade de vida da população. “Com a Escola Digna, o governador Flávio Dino entrega o futuro dessas crianças. A gente sabe que a educação é fundamental para o desenvolvimento, por isso todo o povo está feliz porque você entregou um presente para nossa população”, concluiu.