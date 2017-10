Durante agenda em Mirador e Colinas, governador Flávio Dino inaugura obras e lança programa Maranhão Verde

Em cumprimento a agenda de compromissos nas cidades de Mirador e Colinas, neste sábado (7), o governador Flávio Dino entregou e anunciou várias obras para a população maranhense.

Em Mirador, a primeira cidade visitada, o Governo do Estado entregou duas grandes obras para a educação miradoense: o Centro de Ensino Isa Raposo Borba e o Farol do Saber Raimundo Borba Galvão, além de R$ 1 milhão investidos no programa Mais Asfalto e o lançamento do programa Maranhão Verde, de salvaguarda das nascentes dos rios maranhenses.

“Nesta semana percorri nove cidades com inaugurações e anúncios de obras. Hoje não é diferente, estamos entregando mais uma escola digna, um milhão de reais investidos no programa Mais Asfalto e certificando os Bombeiros Civis da brigada de incêndio de Mirador”, destacou o govenador Flávio Dino.

“Além de tudo isso também lançamos o programa Maranhão Verde, que vai ajudar na conservação do Parque do Mirador e das nascentes do Rio Itapecuru por meio da conscientização e compensação das mais de 190 famílias que moram dentro do parque”, informou Flávio Dino.

Muito esperada pela comunidade escolar da cidade, o Centro de Ensino Isa Barbosa recebeu substituição e imunização do madeiramento, substituição de telhas, recuperação completa de calhas, novo forro, substituição e recuperação das instalações hidráulicas e elétricas, reforma completa dos banheiros, revitalização das salas de aula, pátio, auditório, secretaria e salas de professores.

Atendendo 698 alunos devidamente matriculados nos três turnos do ensino médio, a escola nunca tinha passado por uma reforma desde sua criação, em 1978.

A cidade de Mirador também recebeu a reforma do Farol do Saber Raimundo Borba Galvão que vai resgatar e incentivar o hábito da leitura entre as crianças e adolescentes matriculados em escolas públicas e particulares da cidade e os três kits esportivos com equipagem completa, bolas, redes e cartões vermelhos e amarelos para partidas de futebol.

“É uma satisfação muito grande receber a parceria do Governo do Estado aqui em Mirador. Estamos andando de mãos dadas com a gestão estadual. Além da escola, do farol e do Mais Asfalto hoje, nós já fomos contemplados com a doação de uma viatura para a Policia Militar, uma ambulância, estrada e os kits esportivos”, afirmou o prefeito de Mirador, Rony Sousa.

A aluna Raymara Dutra, do 3º ano, fez questão de agradecer o governador Flávio Dino pela entrega da escola. “Eu só fico mais esse ano aqui porque já estou no terceiro ano, mas o sentimento que tenho é de muita gratidão pelo governador ter olhado para os alunos miradoenses e ter nos permitido estudar numa escola mais limpa, reformada, com ar condicionado e mais confortável para todos”, relatou emocionada a aluna de 16 anos.

Esporte, Lazer e Educação para Colinas

Em Colinas, o governador Flávio Dino entregou as praças Henrique Leite e Dias Carneiro, no centro da cidade, e assinou a ordem de serviço no valor de R$ 13 milhões para a construção de um Instituto de Educação Integral do Maranhão (Iema).

“Nós temos muitas realizações em todas as áreas aqui em Colinas, um verdadeiro conjunto de ações de promoção de direitos e cidadania. Hoje é um dia especial, marcado pela entrega de praças com equipamentos que vão garantir a qualidade de vida da população”, destacou o governador durante a solenidade de entrega.

Com o investimento de R$ 2,1 milhões, a nova urbanização do centro da cidade vai beneficiar diretamente os mais de 39 mil moradores da cidade de Colinas.

“A praça vai trazer opções de lazer, cultura, esportes para os colinenses de todas as idades. Desde crianças até os idosos terão na praça um espaço especial para pratica de esportes, eventos e muitas outras atividades que já eram desenvolvidas neste espaço tão importante da cidade”, afirmou o vice-governador e colinense, Carlos Brandão.

“O Governo Flávio Dino além de entregar obras também anunciou a construção de IEMA, fazendo, de forma inédita, um investimento tão importante para Colinas, que já foi um grande polo de educação maranhense”, comentou o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry.