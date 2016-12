Durante o Encontro Anual dos profissionais da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma), que aconteceu na última terça-feira (20), o governador Flávio Dino prestou uma homenagem à Dra. Terezinha Rêgo, maranhense que há 55 anos dedica sua vida à pesquisa científica em Fitoterapia, Hortas Medicinais, Medicina Popular, Pré-Amazônica, Etnobotânica e Espécies Medicinais.

Desde o mês de setembro, o Governo do Estado iniciou o projeto ‘Farmácia Viva’ dentro das atividades da Fesma nos 30 municípios do ‘Plano Mais IDH’. Farmacêuticos e nutricionistas do projeto criado pela Dra. Terezinha Rêgo, coordenado pela farmacêutica Kallyne Bezerra, ministram treinamentos com o objetivo de disseminar os conhecimentos fitoterápicos para o tratamento de diversas doenças.

O governador Flávio Dino contou, durante a solenidade, que incluir o ‘Farmácia Viva’ nos 30 municípios onde a Fesma está é uma forma de contribuir para a melhoria na saúde das pessoas e também de valorizar e dar seguimento ao trabalho desenvolvido pela Dra. Terezinha Rêgo.

“Quanto a buscar esse apoio técnico junto à Dra. Teresinha Rego é porque trata-se da maior fitoterapeuta que temos no Maranhão, reconhecida não apenas regionalmente ou nacionalmente, mas que já ganhou condecoração internacional. E hoje, o Estado do Maranhão está agradecendo sua grandiosa dedicação à pesquisa e à saúde de todas as pessoas que ela já ajudou a curar”, explicou Flávio Dino.

De setembro até agora, a coordenadora do projeto já capacitou todos os farmacêuticos e nutricionistas da Força Estadual de Saúde, e ministrou palestras e cursos nos municípios de Arame, Belágua, Santa Filomena e Lagoa Grande do Maranhão. O foco é de, no decorrer de 2017, incluir o projeto e a criação de hortos medicinais nos demais municípios do plano.

“A Fesma foi o ponto de partida para que a Farmácia Viva de fato crescesse, pois a missão do projeto é atingir a população menos favorecida. Mas dentro da Fesma será também importante a prescrição dos fitoterápicos, indicados pelos profissionais o uso correto das plantas medicinais e a sua administração em doenças crônicas, associando com os alopáticos, por exemplo”, revelou Kallyne Bezerra.

Já a Dra. Terezinha Rêgo contou que está muito feliz por receber, pela primeira vez, apoio do Governo do Estado na disseminação do seu projeto. “Para mim é uma alegria e um orgulho indescritível. Também fiquei feliz quando recebi agradecimentos internacionais, a exemplo da China, mas vindo daqui, da minha terra, é totalmente diferente. Este é um governo que veio para quebrar os paradigmas do passado e apoiar as iniciativas que valorizam as pessoas”, sublinhou emocionada a Dra.Terezinha Rêgo.

Sobre Terezinha Rêgo

Terezinha de Jesus Almeida Silva Rêgo é doutora em Botânica pela Universidade de São Paulo (USP), especialista em Botânica pela Universidade de Havana, em Cuba, Membro – Fundadora da Academia Maranhense de Ciências, coordenadora do Pólo de Biotecnologia do Maranhão, professora do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e coordenadora do Programa de Fitoterapia da UFMA.

Por ser uma das pioneiras na pesquisa de plantas medicinais, já recebeu diversas homenagens, dentre elas da Câmara do Comércio Brasil/China, como reconhecimento pelo envio de medicamentos produzidos a base de ervas para o combate da pneumonia asiática na China.

Na Inglaterra já expôs suas experiências no Museu Botânico e foi incluída no livro “Quem é quem no mundo”. Dra. Terezinha foi ainda a primeira farmacêutica do Brasil a poder prescrever medicamentos fitoterápicos com a autorização dos Conselhos Federal e Regional de Medicina. Até hoje atende o público em seu consultório localizado no Herbário Ático Seabra, Campus do Bacanga, das segundas às quintas-feiras.