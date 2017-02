Divulgado resultado final dos aprovados no Seletivo Interno dos Centros de Educação Integral

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou, na sexta-feira (3), a lista com o resultado final dos candidatos classificados no Seletivo Interno para os 11 Centros de Educação Integral que irão funcionar em São Luís e nas cidades de São José de Ribamar, Alcântara, São Bento, Santa Inês e Timon. A relação com os nomes dos classificados está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://sistemas.educacao.ma.gov.br/sisaum/frmTempoIntegralLogar.aspx.

A Comissão do Seletivo Interno dos Centros de Educação Integral informa que, na segunda-feira (6), a resposta aos recursos interpostos estará disponível para consulta, no mesmo endereço eletrônico do resultado. Foram ofertadas vagas para Gestor-Geral e Gestor-Função Pedagógica e uma vaga para Gestor-Função Administrativa/Financeira, além de cadastro de reserva.

Para o quadro de professor foram ofertadas 157 vagas, além de outras para cadastro de reserva, distribuídas nos municípios de Timon, Santa Inês, São Luís, Alcântara, São José de Ribamar e São Bento. As vagas para professor são para as disciplinas de Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, para as língua estrangeira, Matemática, Química e Sociologia.

Planejamento de atividades

Na sexta-feira (3), técnicos do Programa de Educação Integral da Seduc se reuniram com os Gestores dos Centros de Educação Integral para planejar as ações para o ano início do ano letivo nos Centros. No Encontro ficou definido que a formação inicial dos professores que irão trabalhar nos Centros será realizada do dia 20 (segunda-feira) a 24 (quinta-feira) deste mês, no Centro Pedagógico Paulo Freire, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Na reunião, também foram definidas as ações a Semana Pedagógica, onde gestores e professores definirão as atividades a serem desenvolvidas durante o ano letivo.

Foram definidas, ainda, as ações para a Semana de Acolhida dos alunos, que será realizada do dia 6 (segunda-feira) ao dia 10 (sexta-feira) de março. Durante a semana serão realizadas várias ações com a participação de 50 Jovens Protagonistas que vêm de Pernambuco para compartilhar vivências com os estudantes maranhenses que serão pioneiros no projeto da Educação Integral no estado. Pernambuco foi o primeiro Estado a implantar este novo modelo de Educação Integral no nordeste brasileiro.

“Os resultados da Educação Integral no Estado de Pernambuco são maravilhosos, com alto índice de redução de evasão escolar e repetência, além de uma elevação significativa do Ideb. É essa educação de resultados que estamos implantando no nosso estado, visando a formação integral e cidadã dos nossos alunos”, declarou o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão.