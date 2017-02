A Universidade Estadual do Maranhão (Uema), por meio da Assessoria de Concursos e Seletivos da Reitoria (ASCONS), informa aos candidatos inscritos no Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES 2017), que o resultado final será divulgado no dia 10 de fevereiro.

De acordo com a ASCONS, a alteração da data, prevista inicialmente para o dia 3, ocorreu em virtude da liminar que prorrogou o período de inscrição dos candidatos para os cursos CFO-PMMA e CBO-BMMA no PAES 2017.