Diálogos com prefeituras fortalecem ações de políticas públicas nos municípios

A proximidade e diálogo constante com as gestões municipais tem trazido melhorias significativas para população do Maranhão. São ações realizadas pelo Governo do Estado, que seriam de responsabilidade dos municípios, com a finalidade de garantir dignidade ao dia-a-dia de maranhenses. Programas como o ‘Mais Asfalto’, que leva pavimentação a vias urbanas, construção de praças e espaços públicos, ou ainda o programa ‘Escola Digna’, através da reforma e construção de escolas da rede municipal, e o Plano Mais IDH são executadas pelo Governo do Maranhão, com a parceria exitosa as Prefeituras.

O secretário de Assuntos Políticos, Marcio Jerry, destaca o interesse do Governo do Estado de atuar lado a lado com as gestões municipais. Para Márcio, essas ações do Executivo Estadual dentro das cidades são importantes para resolver com agilidade demandas emergenciais nos municípios. “O governo Flávio Dino, reiteradamente, desde o primeiro momento, tem recebido os prefeitos, discutido as pautas dos municípios e celebrando parcerias, sobretudo nas áreas fundamentais da gestão pública, quais sejam saúde, educação e a infraestrura urbana, e eventualmente, outras demandas emergenciais que aparecem em cada um dos municípios”, apontou Marcio Jerry.

Uma das ações que mais revela o esforço da gestão estadual para mudar a realidade nos municípios é o Plano ‘Mais IDH’, que leva investimentos de grande alcance social, em diversas áreas, para diminuir os índices de desigualdade nos 30 municípios de menor IDH do estado. De acordo com o titular da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop), Francisco Gonçalves, que coordena o Plano, as ações objetivam a redução da extrema pobreza, com promoção de justiça social e cidadania para as populações mais vulneráveis do estado.

“O plano é o símbolo do compromisso do governador Flávio Dino em transformar, para melhor, a realidade do Maranhão e a vida dos maranhenses. São ações do ‘Plano Mais IDH’ nas áreas de educação, renda e qualidade de vida”, pontua o secretário Francisco.

Infraestrutura

O programa ‘Mais Asfalto’ é outro exemplo claro de uma ação municipalista do Governo. Lançado pelo governador Flavio Dino ainda no início da gestão, o programa surgiu em razão da péssima qualidade asfáltica de estradas e avenidas. O programa tem por objetivo melhorar as vias urbanas das cidades, que são de responsabilidade dos gestores municipais. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, o reforço do Governo do Estado, firmando parceria com as prefeituras, tem levado qualidade de vida aos maranhenses.

“Mesmo com a pavimentação de ruas e avenidas não sendo responsabilidade do governo e sim das prefeituras municipais, o governador resolveu criar esse programa desde o início do mandato e hoje já chegamos a mais de 120 municípios, com mais de 900 quilômetros de vias beneficiadas, melhorando a qualidade de vida da população e a urbanização das cidades. É um programa muito exitoso, que está continuando em 2017 e a prioridade serão os municípios onde os serviços ainda não foram feitos”, afirmou Clayton Noleto.

Educação

Além disso, O Governo do Maranhão está realizando obras de manutenção, urbanização e revitalização de espaços públicos em várias regiões do Maranhão. Desde 2015, já foram inauguradas várias praças, quadras esportivas e áreas de lazer no Maranhão. Em São Luís, há o exemplo da Praça da Lagoa e da Nauro Machado. No interior do estado, as praças centrais Lula Pereira, no município de Parnarama; e São José, em Matões. O investimento nessas ações chegou a R$ 14 milhões, com 22 intervenções realizadas em São Luís, Imperatriz, Raposa, Timon, Matões e Parnarama.

Já na área de educação, o programa ‘Escola Digna’ é uma importante ação do Governo do Estado. Lançado em 2015 e empreendido pelas secretarias estaduais de Educação e Infraestrutura, o ‘Escola Digna’ é um programa de construção de prédios de alvenaria, em substituição às escolas de taipa ou certificadas como inadequadas. Para este ano, o programa ‘Escola Digna’ prevê a entrega de novas escolas nos municípios de João Lisboa, São Pedro de Água Branca, Feira Nova do Maranhão, Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão, entre outros. Em 2016 os estudantes beneficiados foram das redes municipais de Santa Filomena, Fortaleza dos Nogueiras e Governador Newton Bello.

No povoado Muriçoca, em Fortaleza dos Nogueiras, a comunidade comemorou a inauguração da escola municipal Pedro Álvares Cabral. “Tenho mais vontade de estudar porque aqui é bonito. Tudo limpinho e sem molhar”, disse Stacie Alves, parte dos 40 alunos de ensino fundamental beneficiados com a unidade escolar.