Dia D do Mais Asfalto leva mobilidade urbana e presença do Governo em todas as regiões do Maranhão

Mais um sábado movimentado de entregas e realizações marcou a agenda do Governo do Maranhão neste último sábado (25). Além do governador Flávio Dino, que esteve em Brejo, Santana do Maranhão e Santa Inês, secretários de estado estiveram em oito municípios fazendo entregas simultâneas de obras de pavimentação.

Foram contempladas as cidades de Matões, São Francisco do Maranhão, Riachão, Sucupira do Riachão, São João dos Patos, Vitória do Mearim, Balsas e Fortaleza dos Nogueiras. Além de garantir mobilidade, com a pavimentação das vias públicas e a melhoria de infraestrutura, o investimento de mais de R$ 20 milhões garantirá, nesta etapa, dignidade a milhares de maranhenses. “No Brasil inteiro, todos os dias se fala em crise, os estados estão paralisados, não há obras, não há investimentos, mas o Maranhão vive um momento em que existem obras sendo feitas em todas as regiões”, comentou o secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry.

Dia D

O secretário Márcio Jerry esteve em Sucupira do Riachão, onde a primeira etapa do Mais Asfalto levou a pavimentação para 4km de vias e, em São João dos Patos, onde, já na segunta etapa etapa, o programa beneficiou vias como a que leva à Upa e ao IFMA do município.

O Tenente-Coronel Emerson, comandante do 6° Batalhão Independente da Polícia Militar em São João dos Patos falou da importância do asfalto para a segurança. “O asfalto dá maior visibilidade para o trabalho da Polícia Militar, permitindo que se chegue em locais onde antes era de difícil acesso; as viaturas conseguem ter maior mobilidade principalmente os carros, o que leva a Polícia para mais próximo da sociedade”.

Todas as regiões

Na cidade de Riachão, o secretário Márcio Honaiser, de Agricultura, Pesca e Pecuária (Sagrima), esteve representando o governador Flávio Dino. No município foram entregues melhorias nas ruas Leopoldino Lisboa, Santos Dumont e Rua Nova. Um sonho realizado na opinião de Francisco Prado, morador da Leopoldino Lisboa.

“É uma maravilha, a gente mora aqui há 16 anos e sempre é um sonho a gente esperar esse asfalto aqui, por isso é um prazer receber”, declarou.

A primeira dama do município, Edinê Brandão representou o prefeito Joabe Santos durante a entrega das obras e também falou do tempo de espera pelo asfalto. “É uma alegria muito grande estar aqui. Sabemos que foi um sonho de toda a população de Riachão. Há mais de 20 anos a gente sonhava com isso aqui e agora foi concretizado pelo governador Flávio Dino, muito obrigada!”, declarou.

O secretário Honaiser também esteve em Balsas e Fortaleza dos Nogueiras. Em Matões do Norte, o secretário de estado Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, esteve em Matões do Norte na sexta-feira (24), primeiro município contemplado com a a ação.

No município, as obras realizadas desde julho pela Secretaria de Estado de Infraestrutura contemplaram o Centro e vias periféricas e, desde o início, já melhoraram a vida da população. “Antes a gente tinha muito problema por causa da poeira. Agora, podemos até sentar à porta sem se preocupar”, contou o pescador José Ribamar, 67, sobre as intervenções.

Mais Asfalto

As primeiras áreas recuperadas e asfaltadas foram escolhidas pela necessidade de reestruturação emergencial das vias, mas a meta do governo é sanar e garantir melhores condições de mobilidade e trafegabilidade em todas as 217 cidades maranhenses.

O programa, além de oferecer tráfego seguro, reflete diretamente no desenvolvimento econômico das regiões. “Com mais essa realização do governo, as pessoas deixam de ser incomodadas com a lama e a poeira, passam a ter acesso aos serviços públicos como ronda policial, ambulância e saúde, condições de mobilidade, além de se levar um desenvolvimento econômico”, afirma o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.