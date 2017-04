Detran terá trabalho apresentado no II Congresso da AND

O II Congresso da Associação Nacional dos Detrans terá apresentação de trabalhos técnicos com participação de servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA). O tema do trabalho selecionado foi “A efetivação do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Detran-MA- Boas Práticas e Desafios”.

A Diretora Geral do Detran-MA, Larissa Abdalla, destaca que o tema surge em um momento importante, quando todos estão se adaptando ao recente Estatuto da Pessoa com Deficiência, previsto na Lei 13.146/2015. “Compete também à Administração Pública eliminar as barreiras que dificultam a realização de direitos e implementar boas práticas de inclusão. Propor mecanismos que aperfeiçoem o processo também é nosso papel”, afirmou ela.

Os autores do trabalho são os servidores Anderson Boás Viana (analista de trânsito do Posto de Paço do Lumiar) e Filipe Almeida Freire Martins (assistente de trânsito do Setor de Análise de Infrações). Segundo o analista Anderson, o tema escolhido tem o objetivo de demonstrar as iniciativas inclusivas adotadas pela atual gestão.

“Analisamos o impacto dos projetos desenvolvidos pelo Detran-MA: Humanizar; Curso de Libras para servidores do atendimento e a nova prova teórica de legislação de trânsito, com aplicativo em Libras. As ações de capacitação, informação e sensibilização desenvolvidas no Departamento são essenciais na formação de uma nova cultura organizacional com vistas a aprimorar as relações entre os seres humanos e combater a exclusão de pessoas com deficiência”, explicou o analista.

O II Congresso da AND vai ser realizado em Salvador, na Bahia, nos dias 26 e 27 deste mês. O tema escolhido para o evento foi “Tecnologia na área de trânsito e as cidades do futuro”, com debates em cinco áreas: mobilidade urbana, segurança no trânsito, educação para o trânsito, tecnologia da informação e gestão dos órgãos de trânsito.