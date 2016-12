Detran  registra aumento de 300% no número de atendimentos com Ouvidoria Itinerante nas Ciretrans

As atividades do Projeto Ouvidoria Itinerante, desenvolvido pelo setor de Ouvidoria do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), nas 15 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) apresentou excelentes resultados. O relatório de estatística do setor mostra um aumento de 300% de manifestações entre sugestões, reclamações, elogios, denúncias e solicitações diversas de usuários e servidores durante o trimestre de execução do projeto, comparado aos outros trimestres do ano, referentes a serviços e atendimentos no interior do Maranhão.

O projeto promoveu ações pelo Estado, com o objetivo de ampliar o canal de diálogo entre usuários e funcionários, visando à qualidade no atendimento prestado à sociedade pelo Órgão. O cronograma de visitações pelas 15 Ciretrans teve inicio no dia 13 de outubro, sendo a Ciretran de Chapadinha a primeira visitava e a Ciretran de Grajaú a última no dia 14 de dezembro.

“A Ouvidoria espera que esse aumento seja continuo, visto que este trabalho de divulgação, foi realizado não apenas para colher manifestações no momento da visita, mas sim para que a população e os servidores conheçam o canal e que este possa ser cada vez mais acionado”, explicou a Chefe da Ouvidoria do Detran-MA, Sue Ellen Farias.

Ainda de acordo com a chefe da Ouvidoria do Detran-MA, a maioria dos usuários não sabiam a função da Ouvidoria e nem que poderiam realizar solicitações anônimas ou sigilosas. “Realizamos um trabalho didático mostrando para a população a melhor forma de usar essa ferramenta de diálogo com a gestão do Departamento. Eles gostaram muito e elogiaram a iniciativa”, afirmou Sue Ellen Farias.

Foram qualificados 150 servidores das Ciretrans, para realizarem o papel de facilitadores entre os usuários e a Ouvidoria. Para o Coordenador de Educação para o Trânsito de Bacabal, Alex Dias dos Santos, o treinamento sobre os serviços prestados pelo canal da Ouvidoria e sobre a Lei de Acesso à Informação contribuiu para a melhoria do atendimento.

“Quando participamos de capacitações como essa, passamos a trabalhar de forma mais confiante. Isso se reflete na qualidade do serviço prestado à população”, afirmou o coordenador.

O projeto permitiu, ainda, a divulgação dos canais de comunicação da Ouvidoria com o público, que hoje, não faz apenas o atendimento presencial na sede do órgão, mas também possui duas plataformas online, por meio dos sites www.ouvidorias.ma.gov.br e www.e-sic.ma.gov.br.

Ouvidoria do Detran-MA

O Detran-MA registrou este ano, cerca de 2.400 atendimentos, por meio da Ouvidoria do órgão com bons percentuais de soluções para os usuários.De acordo com a chefe da Ouvidoria, Sue Ellen Farias, a maioria das demandas são respondidas no prazo máximo de 20 dias, sendo que 70% dos casos são solucionados de forma ágeis, sem a necessidade de virar processos administrativos.

O Detran-MA também foi o órgão que mais teve manifestações no sistema de Ouvidorias (e-OUV) da Transparência do Governo do Maranhão, com 42% no total de demandas. Isso mostra que os usuários se sentem mais confiantes que serão atendidos e terão seus problemas solucionados pelo Departamento.

A ouvidoria do Detran-MA trabalha com o público, servidores e credenciados recebendo sugestões, reclamações, denuncias e elogios de ambos. Um dos objetivos segundo Larissa Abdalla, Diretora Geral do Detran-MA, é promover uma gestão participativa e eficiente.

“Para o próximo ano estamos alinhando com a Ouvidoria do Departamento ações preventivas para que os problemas que foram diagnosticados, sejam resolvidos e não se repitam. Estamos trabalhando para que a qualidade do atendimento dos nossos servidores e credenciados evoluam ainda mais”, afirmou Larissa Abdalla.

A chefe da Ouvidoria do órgão, Sue Ellen Farias, explicou que a visita às cidades com unidades do Detran é uma oportunidade para a população estreitar o diálogo com a instituição. “A Ouvidoria Itinerante é um projeto alinhado ao compromisso do Governo do Maranhão com a gestão participativa e cumprimento da Lei da Transparência. Sabemos que o olhar do cidadão pode auxiliar na gestão pública e promover mudanças importantes para a melhoria da qualidade do serviço prestado”, afirmou.

Calendário da Ouvidoria Itinerante

13 e 14/10 – 6ª Ciretran de Chapadinha

17/10 – 7ª Ciretran de Pedreiras

18 e 19/10 – 3ª Ciretran de Codó

20 e 21/10 – 5ª Ciretran de Bacabal

25 e 26/10 – 8ª Ciretran de Pinheiro

31/10 e 01/11 – 10ª Ciretran de Timon

07 e 08/11 – 2ª Ciretran de Caxias

09/11 – 15ª Ciretran de São João dos Patos

21 e 22/11– 9ª Ciretran de Santa Inês

23 e 24/11– 11ª Ciretran de Açailândia

25 e 28/11– 1ª Ciretran de Imperatriz

29 e 30/11– 4ª Ciretran de Balsas

12/12 – 12ª Ciretran de Presidente Dutra

13/12 – 13ª Ciretran de Barra do Corda

14/12 – 14ª Ciretran de Grajaú

O serviço de ouvidoria do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) está apresentando bons resultados. O mais recente relatório estatístico da Ouvidoria mostra um número crescente de atendimentos e um bom percentual de soluções para os usuários. De maio a outubro de 2016, foram registrados 1.491 atendimentos.

O relatório aponta a eficiência do processo realizado pela Ouvidoria, uma vez que 93% das demandas foram respondidas num prazo máximo de 20 dias. Além disso, cerca de 70 % dos casos foram solucionados de forma imediata, sem a necessidade de passar por outros processos administrativos. Nos últimos seis meses houve um aumento nas demandas. Isso revela um acréscimo de confiança por parte dos usuários, que passaram a procurar mais a Ouvidoria. Eles confiam que serão prontamente atendidos e terão seus problemas solucionados.

Outro fator que colaborou para o aumento de demandas foi a divulgação realizada por meio do projeto Ouvidoria Itinerante, que estendeu o trabalho para várias cidades do Maranhão, proporcionando treinamento de servidores e orientação aos usuários. Projetos especiais como o CNH Jovem, por exemplo, também fizeram com que muitos usuários buscassem o serviço da Ouvidoria.

O relatório também mostra que nos meses de setembro e outubro, houve uma queda significativa das reclamações referentes ao atendimento no Detran, comparativamente com os quatro meses anteriores, o que representa uma redução de 60% no registro de reclamações.

Por meio do trabalho da Ouvidoria do Detran, os gerentes de todos os setores podem detectar problemas e gerar soluções, promovendo uma gestão participativa e eficiente. “Com o trabalho da Ouvidoria, nós podemos realizar uma ação preventiva evitando falhas e o impacto que elas podem acarretar”, afirmou a chefe da Assessoria de Ouvidoria do Detran, Sue Ellen Farias.

O Detran, também, está investido na capacitação dos servidores do setor de atendimento, na melhoria das instalações físicas para promover maior conforto aos usuários e servidores, e em programas de valorização de pessoal com ginástica laboral e palestras educativas. Essas ações positivas estão gerando bons resultados através de um trabalho mais eficiente e ágil.