Detran realizará diversas ações educativas no Dia do Motorista

O Departamento Estadual de Trânsito no Maranhão (Detran-MA) promoverá diversas ações educativas no Dia do Motorista, comemorado em . As atividades objetivam chamar atenção para a responsabilidade deste profissional que conduz milhares de pessoas nas ruas das cidades e nas rodovias do Estado. O Dia do Motorista é dedicado a São Cristóvão, santo padroeiro dos condutores. A ação contará com a parceria do Sindicato dos Rodoviários .

Com o lema ‘Motorista, você transporta vidas! Parabéns pelo seu dia!’, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito está organizando uma operação para mostrar aos condutores de ônibus, táxis e motocicletas o lado positivo de utilizar as boas práticas no trânsito.

A diretora-geral do Detran, Larissa Abdalla, destaca a data comemorativa como uma grande oportunidade de gerar momentos de reflexão. “Queremos parabenizar todos os motoristas pelo seu dia e lembrá-los da sua responsabilidade no transporte de milhares de vidas”, ressalta a diretora.

De acordo com Rosetânia de Farias, Coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran, o objetivo da ação é homenagear os motoristas, alertando todos os condutores das categorias para a importância da segurança no trânsito. “O motorista profissional responsável não comete infrações, ele sabe que deve agir corretamente no trânsito”, afirma.

Em São Luís, as atividades do dia 25 começarão a partir das 7h, com visita aos cinco terminais de integração de ônibus. Durante períodos da manhã e da tarde, as equipes do Detran abordarão motoristas para parabenizá-los com mensagens positivas sobre o trânsito, além de distribuir brindes como flanelas e toalhinhas sociais.

A programação consta ainda de ações educativas voltadas para taxistas do bairro São Cristóvão e do Aeroporto Marechal Cunha Machado e para os mototaxistas que ficam estacionados em frente à rodoviária de São Luís.

O ponto alto da programação será a Procissão de São Cristóvão, que sairá da sede do Sindicato dos Rodoviários, no Centro da cidade, para a igreja localizada no bairro homônimo. A equipe de educadores de trânsito acompanharão os motoristas, no apoio logístico de distribuição de água e de material informativo.

Todas as 15 Ciretrans do Maranhão estão se preparando para realizar ações educativas no dia , nas ruas e nas rodovias, motivando os motoristas a pensar na sua responsabilidade de conduzir vidas.