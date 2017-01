Detran realiza segunda etapa do Projeto ‘Férias em Trânsito’

O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA), através da Coordenação de Educação para o Trânsito, e em parceria com a equipe de educadores das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) iniciará nesta quarta-feira (11), nas cidades de Pinheiro, Mirinzal e Cururupu a segunda etapa do projeto ‘Férias em Trânsito’ que tem como tema “Se vale a diversão, vale mais a segurança”.

Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran-MA, Rositânia de Farias, as ações do projeto têm como objetivo alertar a população sobre a responsabilidade no trânsito. “Conscientizar a população sobre os perigos no trânsito é essencial para diminuir os índices de acidentes que acontecem neste período”, disse a coordenadora.

Durante as ações educativas serão distribuídos materiais informativos com dicas de segurança no trânsito e manutenção do veículo. Os educadores também realizarão atividades do programa ‘Direção Certa’ que tem como lema “Mais que um papo de bar”, em bares das cidades visitadas, convidando o público para fazer o teste do etilômetro, com o intuito de alertar que o teor de álcool consumido pelo condutor tem como consequência infração de trânsito, podendo chegar a crime, colocando a sua vida e a da sociedade em risco.

De acordo com a diretora geral do Detran-MA, Larissa Abdalla, o projeto “Férias em Trânsito” é muito importante na conscientização das pessoas quanto a sua responsabilidade no trânsito. As ações do projeto também acontecem em São Luís.

“A primeira etapa teve excelentes resultados nos municípios e na capital. Nossas ações do projeto continuarão até o dia 31 janeiro, com o principal intuito de salvar vidas”, afirmou Larissa Abdalla.